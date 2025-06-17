VUGD: Все необходимые убежища построить нельзя

5 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которыми установлено обязательное строительство убежищ в отдельных группах зданий, а также регулирование по их обустройству, приспособлению и использованию в случае войны или катастрофы. С 1 января 2027 года строительство убежищ станет обязательным во многих новых зданиях. Также определены обязанности самоуправлений в этой связи. Но у людей до сих пор остается много вопросов и неясностей, пишет Latvijas Avīze.
Законом определены три вида убежищ. Убежища первой категории предназначены для защиты от воздействия взрывной ударной волны, химических боевых веществ, ионизирующего излучения и радиоактивной пыли, осколков. Они должны быть оснащены соответствующими фильтрами с обеспечением противодавления воздуха и оборудованием, которое может обеспечить подходящую для дыхания среду в случае, если не подводится воздух извне.
Убежища второй категории предназначены для защиты от взрывной ударной волны и воздействия ионизирующего излучения, осколков. В отличие от первой категории, убежища второй категории могут иметь стены и перекрытия меньшей толщины, а значит, обладать способностью обеспечивать защиту от взрывной ударной волны с меньшим противодавлением, они также не оснащаются фильтрами для защиты от боевых химических и токсичных веществ и оборудованием, которое может обеспечить пригодную для дыхания среду в случае, если не подводится воздух извне.
Убежища третьей категории, оборудованные в существующих сооружениях или их частях, предназначены для уменьшения воздействия взрывной ударной волны, осколков.
До 2008 года убежища, которые в законе называются защитными сооружениями гражданской обороны, были включены в латвийские нормативные акты, но в 2008 году оказались вычеркнуты. Убежища советских времен больше никого не интересовали и превращались в трущобы, были заброшены или, в лучшем случае, законсервированы или использовались для других целей. Но начатая Россией полномасштабная война в Украине заставила вспомнить о них.
Заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Ивар Накуртс согласен, что геополитические угрозы заставили посмотреть на многие вопросы совсем по-другому - в том числе на вопрос убежищ.
"Понятно, что необходимые убежища заново построить нельзя. Сфокусируемся на подвальных и подземных этажах, а также со временем включим цокольные этажи - наземные этажи, представляющие собой полутораметровую стену до окон. Мы в прошлом году с середины марта до ноября обследовали государственное и муниципальное имущество, в котором зарегистрированы подвальные и подземные этажи, - количество таких объектов близко к пяти тысячам", - рассказал Накуртс.
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