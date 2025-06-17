Трамвай и автомобиль столкнулись возле Akropole Alfa: один человек пострадал
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Утром во вторник, 17 июня, в Риге произошло столкновение между автомобилем и трамваем, сообщили TVNET в Государственной полиции.
По данным правоохранительных органов, трамвай и автомобиль Toyota столкнулись около 08:50 на Бривибас гатве.
В результате аварии один человек, находившийся в автомобиле, получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Госполиция расследует обстоятельства происшествия.
В свою очередь, предприятие Rīgas satiksme сообщило, что трамвай двигался по путям, а с прилегающей территории выехал легковой автомобиль, не уступил ему дорогу и, соответственно, врезался в трамвай.
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