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Трамвай и автомобиль столкнулись возле Akropole Alfa: один человек пострадал

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Обновлено 17 июня 2025, 12:35
Авария возле Akropole Alfa.

Утром во вторник, 17 июня, в Риге произошло столкновение между автомобилем и трамваем, сообщили TVNET в Государственной полиции.

По данным правоохранительных органов, трамвай и автомобиль Toyota столкнулись около 08:50 на Бривибас гатве.

В результате аварии один человек, находившийся в автомобиле, получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Госполиция расследует обстоятельства происшествия.

В свою очередь, предприятие Rīgas satiksme сообщило, что трамвай двигался по путям, а с прилегающей территории выехал легковой автомобиль, не уступил ему дорогу и, соответственно, врезался в трамвай.

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