Фото Пикет у здания правительства требует четких сроков реконструкции Онкологического центра

Она отметила, что в первую очередь проблемы с финансированием возникли из-за того, что одна строительная компания не завершила свои работы вовремя и правительству пришлось решать проблемы сразу двух больниц - RAKUS и Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня.

Силиня напомнила, что правительство нашло финансирование, чтобы закончить Латвийский центр инфектологии, и теперь важно найти финансирование для LOC, что является ее установкой министру здравоохранения Хосаму Абу Мери.

Пикет за срочную реконструкцию Латвийского онкологического центра Фото: Pauls Zvirbulis /TVNET GRUPA

Она добавила, что финансирование "чрезвычайно большое" - более сотни миллионов, а такие деньги можно найти только по частям.

В конце мая об отставке объявил прежний председатель правления RAKUS Нормунд Станевич, который руководил больницей с 27 апреля 2023 года. Он принял такое решение, так как не нашел оснований для конструктивного сотрудничества с советом, а также из-за различий во взгляде на будущее здравоохранения.

Глава совета RAKUS Эдгар Лабсвирс тогда утверждал, что эта договоренность обоюдная.

Пикет за срочную реконструкцию Латвийского онкологического центра Фото: Pauls Zvirbulis /TVNET GRUPA

Председатель медицинского совета RAKUS, главный специалист по внутренней медицине профессор Айвар Лейниекс в тот момент заявил агентству LETA, что в последнее время давление на правление больницы и его председателя было сильным и непонятным.

9 июня, через пару недель после отставки Станевича, глава совета больницы Лабсвирс также объявил о своей отставке. Он считает, что его решение может улучшить сотрудничество правления и совета, снизить недовольство персонала больницы сложившейся ситуацией, а также способствовать постепенному началу реконструкции LOC как можно скорее.

Двое действующих членов совета RAKUS - Валтс Аболс и Иоланта Розе - продолжают работу в совете. Заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения по финансовым вопросам Борис Книгин утвержден временным членом совета.

Также продолжают работу три члена правления больницы - Харалд Плаудис, Каспар Плуме и Вадим Белюн. Плаудис будет исполнять обязанности председателя правления до 3 января 2026 года.