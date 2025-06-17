Фото Пикет у здания правительства требует четких сроков реконструкции Онкологического центра

Общество поддержки больных раком груди Vita организовало пикет у здания правительства, требуя срочно и планомерно реконструировать Латвийский онкологический центр (LOC) в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS).
По словам организаторов, пикет проводится в поддержку письма сотрудников центра о необходимости реконструкции LOC.
Председатель правления общества Vita Ирина Яунума отмечает, что дискуссии и споры вокруг реконструкции LOC продолжаются уже не менее десяти лет. По мнению общества, вражда между руководством и онкологами больницы также ослабила шансы LOC стать онкологическим центром, имеющим международную аккредитацию.
"Латвия - фактически единственная страна в Европейском союзе, которая не смогла аккредитовать онкологический центр", - заявляют в обществе.
Хотя была надежда, что это произойдет до конца 2025 года, неизвестно, как аккредитационные эксперты будут оценивать такую "устаревшую и ветхую инфраструктуру", говорит Яунума.
Галерея: Пикет за срочную реконструкцию Латвийского онкологического центра
Общество отмечает, что не согласно с позицией Министерства здравоохранения. По мнению организации, действия, запланированные министерством, не показывают, что онкология является государственным приоритетом.
Общество также не уверено в том, что у министерства есть четкое видение и долгосрочный план по снижению высокой смертности от рака в Латвии.
Как сообщалось ранее, финансирование на реконструкцию LOC решено найти в европейских фондах. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня.
Она отметила, что в первую очередь проблемы с финансированием возникли из-за того, что одна строительная компания не завершила свои работы вовремя и правительству пришлось решать проблемы сразу двух больниц - RAKUS и Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня.
Силиня напомнила, что правительство нашло финансирование, чтобы закончить Латвийский центр инфектологии, и теперь важно найти финансирование для LOC, что является ее установкой министру здравоохранения Хосаму Абу Мери.
Она добавила, что финансирование "чрезвычайно большое" - более сотни миллионов, а такие деньги можно найти только по частям.
В конце мая об отставке объявил прежний председатель правления RAKUS Нормунд Станевич, который руководил больницей с 27 апреля 2023 года. Он принял такое решение, так как не нашел оснований для конструктивного сотрудничества с советом, а также из-за различий во взгляде на будущее здравоохранения.
Глава совета RAKUS Эдгар Лабсвирс тогда утверждал, что эта договоренность обоюдная.
Председатель медицинского совета RAKUS, главный специалист по внутренней медицине профессор Айвар Лейниекс в тот момент заявил агентству LETA, что в последнее время давление на правление больницы и его председателя было сильным и непонятным.
9 июня, через пару недель после отставки Станевича, глава совета больницы Лабсвирс также объявил о своей отставке. Он считает, что его решение может улучшить сотрудничество правления и совета, снизить недовольство персонала больницы сложившейся ситуацией, а также способствовать постепенному началу реконструкции LOC как можно скорее.
Двое действующих членов совета RAKUS - Валтс Аболс и Иоланта Розе - продолжают работу в совете. Заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения по финансовым вопросам Борис Книгин утвержден временным членом совета.
Также продолжают работу три члена правления больницы - Харалд Плаудис, Каспар Плуме и Вадим Белюн. Плаудис будет исполнять обязанности председателя правления до 3 января 2026 года.
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