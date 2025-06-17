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Фото Пикет у здания правительства требует четких сроков реконструкции Онкологического центра

Пикет у здания правительства.

Общество поддержки больных раком груди Vita организовало пикет у здания правительства, требуя срочно и планомерно реконструировать Латвийский онкологический центр (LOC) в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS).

По словам организаторов, пикет проводится в поддержку письма сотрудников центра о необходимости реконструкции LOC.

Председатель правления общества Vita Ирина Яунума отмечает, что дискуссии и споры вокруг реконструкции LOC продолжаются уже не менее десяти лет. По мнению общества, вражда между руководством и онкологами больницы также ослабила шансы LOC стать онкологическим центром, имеющим международную аккредитацию.

"Латвия - фактически единственная страна в Европейском союзе, которая не смогла аккредитовать онкологический центр", - заявляют в обществе.

Хотя была надежда, что это произойдет до конца 2025 года, неизвестно, как аккредитационные эксперты будут оценивать такую "устаревшую и ветхую инфраструктуру", говорит Яунума.

Галерея: Пикет за срочную реконструкцию Латвийского онкологического центра

Общество отмечает, что не согласно с позицией Министерства здравоохранения. По мнению организации, действия, запланированные министерством, не показывают, что онкология является государственным приоритетом.

Общество также не уверено в том, что у министерства есть четкое видение и долгосрочный план по снижению высокой смертности от рака в Латвии.

Как сообщалось ранее, финансирование на реконструкцию LOC решено найти в европейских фондах. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что в первую очередь проблемы с финансированием возникли из-за того, что одна строительная компания не завершила свои работы вовремя и правительству пришлось решать проблемы сразу двух больниц - RAKUS и Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня.

Силиня напомнила, что правительство нашло финансирование, чтобы закончить Латвийский центр инфектологии, и теперь важно найти финансирование для LOC, что является ее установкой министру здравоохранения Хосаму Абу Мери.

Пикет за срочную реконструкцию Латвийского онкологического центра

Она добавила, что финансирование "чрезвычайно большое" - более сотни миллионов, а такие деньги можно найти только по частям.

В конце мая об отставке объявил прежний председатель правления RAKUS Нормунд Станевич, который руководил больницей с 27 апреля 2023 года. Он принял такое решение, так как не нашел оснований для конструктивного сотрудничества с советом, а также из-за различий во взгляде на будущее здравоохранения.

Глава совета RAKUS Эдгар Лабсвирс тогда утверждал, что эта договоренность обоюдная.

Пикет за срочную реконструкцию Латвийского онкологического центра

Председатель медицинского совета RAKUS, главный специалист по внутренней медицине профессор Айвар Лейниекс в тот момент заявил агентству LETA, что в последнее время давление на правление больницы и его председателя было сильным и непонятным.

9 июня, через пару недель после отставки Станевича, глава совета больницы Лабсвирс также объявил о своей отставке. Он считает, что его решение может улучшить сотрудничество правления и совета, снизить недовольство персонала больницы сложившейся ситуацией, а также способствовать постепенному началу реконструкции LOC как можно скорее.

Двое действующих членов совета RAKUS - Валтс Аболс и Иоланта Розе - продолжают работу в совете. Заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения по финансовым вопросам Борис Книгин утвержден временным членом совета.

Также продолжают работу три члена правления больницы - Харалд Плаудис, Каспар Плуме и Вадим Белюн. Плаудис будет исполнять обязанности председателя правления до 3 января 2026 года.

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