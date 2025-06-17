G7 неожиданно согласовала заявление по Ближнему Востоку

В совместном заявлении участников саммита G7 говорится, что Иран - "главный источник региональной нестабильности и террора". Прямая критика действий Израиля против Ирана в документе отсутствует.
Президент США Дональд Трамп и другие лидеры стран "Группы семи" (G7, "большой семерки") неожиданно договорились о совместном заявлении по поводу текущей ситуации на Ближнем Востоке. В тексте документа, опубликованном поздно вечером в понедельник, 16 июня, организатором саммита - Канадой, Иран назван "главным источником региональной нестабильности и террора" и подчеркнуто право Израиля на самооборону. Главы государств и правительств G7 также подтвердили свою давно известную позицию, согласно которой ни в коем случае нельзя позволить Ирану заполучить ядерное оружие.
Совместное коммюнике было согласовано через несколько часов после того, как Белый дом объявил, что Трамп досрочно вернется в Вашингтон из-за кризиса на Ближнем Востоке и откажется от участия во втором дне саммита.
Тем временем сам Дональд Трамп написал на своей платформе Truth Social, что вернулся в Вашингтон вовсе не из-за "перемирия между Израилем и Ираном", как утверждал президент Франции Эмманюэль Макрон, и обвинил того в распространении ложной информации. "Неправда! Он не имеет ни малейшего понятия, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это уж точно не имеет ничего общего с перемирием", - заверил Трамп. По его словам, идет о чем-то "гораздо более важном". "Специально или нет, но Эмманюэль всегда все неправильно понимает", - добавил американский президент.
Отсутствие прямой критики в адрес Израиля
В заявлении ведущих демократических экономических держав не содержится прямой критики действий Израиля против Ирана, отмечается лишь важность защиты гражданского населения в ходе конфликта и указывается, что решение иранского кризиса должно способствовать более широкой деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа.
В документе говорится, что G7 будет и впредь тщательно отслеживать влияние текущего конфликта на международные энергетические рынки и в случае необходимости предпримут вместе с единомышленниками скоординированные действия для обеспечения стабильности рынков.
Трамп видит готовность Тегерана к переговорам
Ранее Трамп дал понять, что Иран готов к переговорам, и пообещал заняться этим вопросом после возвращения с саммита G7. Параллельно усиливается обеспокоенность тем, что США могут напрямую вмешаться в военное противостояние, что может привести к новому витку эскалации конфликта.
Согласование данного совместного заявления стало одним из немногих достижений текущего канадского председательства в G7. По целому ряду других ключевых тем, таких как мировая торговля, защита климата, война в Украине и развитие, выработать общую позицию не удалось, поскольку Дональд Трамп не согласен с прежним курсом "семерки". По этой причине канадские организаторы отказались от подготовки масштабной итоговой декларации.
Новая война
С ночи на пятницу, 13 июня, Израиль наносит разрушительные удары по целям в Иране. Под прицелом Израиля находятся ядерные объекты, высокопоставленные иранские военные, ученые-ядерщики, военные базы и склады, нефтяные и газовые месторождения. Главной целью операции, согласно официальным заявлениям, является предотвращение тайной разработки ядерного оружия в Иране. Иран наносит ответные удары по Израилю.
Военные действия между Израилем и Ираном резко усугубила и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. С октября 2023 года Израиль также ведет военные действия против исламистского движения ХАМАС в секторе Газа - в ответ на масштабное нападение ХАМАС. Военный конфликт между Ираном и Израилем грозит перерасти в масштабный региональный пожар, отмечает агентство dpa.
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