G7 неожиданно согласовала заявление по Ближнему Востоку

Отсутствие прямой критики в адрес Израиля

В заявлении ведущих демократических экономических держав не содержится прямой критики действий Израиля против Ирана, отмечается лишь важность защиты гражданского населения в ходе конфликта и указывается, что решение иранского кризиса должно способствовать более широкой деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа.

В документе говорится, что G7 будет и впредь тщательно отслеживать влияние текущего конфликта на международные энергетические рынки и в случае необходимости предпримут вместе с единомышленниками скоординированные действия для обеспечения стабильности рынков.

Трамп видит готовность Тегерана к переговорам

Ранее Трамп дал понять, что Иран готов к переговорам, и пообещал заняться этим вопросом после возвращения с саммита G7. Параллельно усиливается обеспокоенность тем, что США могут напрямую вмешаться в военное противостояние, что может привести к новому витку эскалации конфликта.

Согласование данного совместного заявления стало одним из немногих достижений текущего канадского председательства в G7. По целому ряду других ключевых тем, таких как мировая торговля, защита климата, война в Украине и развитие, выработать общую позицию не удалось, поскольку Дональд Трамп не согласен с прежним курсом "семерки". По этой причине канадские организаторы отказались от подготовки масштабной итоговой декларации.

Новая война

С ночи на пятницу, 13 июня, Израиль наносит разрушительные удары по целям в Иране. Под прицелом Израиля находятся ядерные объекты, высокопоставленные иранские военные, ученые-ядерщики, военные базы и склады, нефтяные и газовые месторождения. Главной целью операции, согласно официальным заявлениям, является предотвращение тайной разработки ядерного оружия в Иране. Иран наносит ответные удары по Израилю.

Военные действия между Израилем и Ираном резко усугубила и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. С октября 2023 года Израиль также ведет военные действия против исламистского движения ХАМАС в секторе Газа - в ответ на масштабное нападение ХАМАС. Военный конфликт между Ираном и Израилем грозит перерасти в масштабный региональный пожар, отмечает агентство dpa.