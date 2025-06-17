Литва начала эвакуацию граждан стран Балтии из Израиля

Граждане Литвы, Латвии и Эстонии эвакуируются в Иорданию на трех автобусах, откуда их позже доставят в Вильнюс гражданскими самолетами.

"Мы также предложили помощь нашим соседям", - сказал руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

"Мы надеемся, что около обеда, чуть позже полудня, все пассажиры смогут добраться до пограничного контрольно-пропускного пункта", - добавил он.

Ранее сообщалось, что литовские власти приняли решение об эвакуации граждан из Иордании чартерным гражданским рейсом в Литву, хотя в регион также прилетел литовский военно-транспортный самолет Spartan.

На эвакуацию зарегистрировались более 100 человек, в основном это граждане Литвы.

Официальные лица заявляли, что расстояние до аэропорта составляет около 350 километров, поэтому наземное путешествие может занять около четырех часов. Ожидается, что эвакуированные вылетят из международного аэропорта Акабы в Иордании.

Литва пока не получала никаких запросов от частных лиц на эвакуацию из Ирана.