Подготовлены поправки о создании трех должностей вице-мэров в Риге

Сейчас у председателя Рижской думы два заместителя, но положение предусматривает, что в дальнейшем будет три: вице-мэр по вопросам безопасности, имущества, жилья и окружающей среды, заместитель по вопросам образования, культуры, спорта и семейной политики, а также заместитель по вопросам развития города и Рижской метрополии.

Кандидатом на пост мэра Риги является Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные").

Вице-мэром по вопросам безопасности, имущества, жилья и окружающей среды будет представитель Национального объединения. Скорее всего, этот пост займет Эдвард Ратниекс.

Вице-мэр по вопросам образования, культуры, спорта и семейной политики будет выдвинут от фракции "Нового Единства". Эта должность может достаться Вилнису Кирсису.

Заместитель председателя думы по вопросам развития города и Рижской метрополии будет из Объединенного списка, который может представлять Марис Спринджукс.