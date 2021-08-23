Латвийское "Новое поколение" признано в России нежелательной организацией

В частности, нежелательными признаны зарегистрированные в Латвии международное христианское движение "Новое поколение" и "Евангельская христианская церковь Новое Поколение".

Также в этот список попали украинское духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое Поколение" и духовное учебное заведение Международный Библейский Колледж "Новое Поколение".

Генпрокуратура указывает, что деятельность этих организацию "создает угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Всего в список нежелательных включены 46 организаций.