Пн, 23.08.2021
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Роберт Сташинскис, реаниматолог RAKUS

Латвийское "Новое поколение" признано в России нежелательной организацией

Katoļu baznīcas arhibīskaps iestājas par Bībeles mācības ieviešanu skolās, taču neatbalsta tās uzspiešanu citu reliģiju pārstāvjiem un neticīgajiem ФОТО: LETA

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность нескольких религиозных организаций из Латвии и Украины, сообщает "Дождь" со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры.

В частности, нежелательными признаны зарегистрированные в Латвии международное христианское движение "Новое поколение" и "Евангельская христианская церковь Новое Поколение".

Также в этот список попали украинское духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое Поколение" и духовное учебное заведение Международный Библейский Колледж "Новое Поколение".

Генпрокуратура указывает, что деятельность этих организацию "создает угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Всего в список нежелательных включены 46 организаций.

Попадание в этот список означает запрет на работу на территории государства. В свою очередь за продолжение работы грозит административная и уголовная ответственность.


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