Латвийское "Новое поколение" признано в России нежелательной организацией

В частности, нежелательными признаны зарегистрированные в Латвии международное христианское движение "Новое поколение" и "Евангельская христианская церковь Новое Поколение".
Также в этот список попали украинское духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое Поколение" и духовное учебное заведение Международный Библейский Колледж "Новое Поколение".
Генпрокуратура указывает, что деятельность этих организацию "создает угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
Всего в список нежелательных включены 46 организаций.
Попадание в этот список означает запрет на работу на территории государства. В свою очередь за продолжение работы грозит административная и уголовная ответственность.