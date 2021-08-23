В Екабпилсском крае ротвейлеры искусали людей; начат уголовный процесс

Согласно предварительной информации, в воскресенье в волости Салас Екабпилсского края две собаки породы ротвейлер напали на двух человек. Люди получили травмы и были доставлены в медучреждение.

Полиция начала уголовный процесс.

Кроме того, в больницу попал мужчина из Екабпилса, пострадавший во время семейного конфликта. Пострадавший вместе с женой употреблял алкоголь, произошла ссора, и женщина ножом ударила мужчину в ногу.

И в этом случае был начат уголовный процесс.

Также в Екабпилсе на улице Андрея Пормаля неустановленное лицо, применив силу, отобрало у мужчины мобильный телефон стоимостью 179 евро и деньги в размере 16 евро. В ходе ограбления пострадавший получил травмы и был доставлен в медучреждение.