Семейный бюджет: как планировать, тратить, распределять?

Аудит бюджета

Планирование семейного бюджета следует начать с аудита доходов и расходов, чтобы выяснить, в какой финансовой ситуации вы находитесь. Необходимо записать все регулярные расходы в течение месяца - платежи за жилье, коммунальные услуги, платежи по кредитам, плата за посещение детских кружков, расходы на транспорт и продукты питания и т. д. Если доходы постоянные и есть определенная сумма, то нет необходимости пересматривать этот раздел каждый месяц, в свою очередь, если у вас сезонная работа, вы являетесь самозанятым лицом или работаете над проектами, то раздел доходов следует каждый месяц уточнять. Разница между доходами и расходами - это та сумма, об использовании которой вы сможете дискутировать.

Тратим меньше, чем зарабатываем

Золотое правило, которое следует соблюдать - тратим меньше, чем зарабатываем!

Очень популярный метод планирования бюджета - 50/30/20,

когда не более 50% доходов направляется на повседневные неотложные нужды семьи, 30% на одежду, развлечения, подарки, карманные деньги для детей и т. д., а 20% на создание накоплений. Если на неотложные нужды вы тратите более половины доходов, оцените, можно ли уменьшить расходы, например, продумать и запланировать меню на неделю или существенно уменьшить объем выкидываемых продуктов и, следовательно, расходы на них, заменить электрические лампочки на экономичные, тем самым уменьшив счета за электричество, передвигаться пешком или на велосипеде, сократив расходы на бензин.

Если вы тратите более 30% на одежду и развлечения, убедитесь, действительно ли все купленные вещи, обувь или одежда используются, старайтесь больше приобретать практичные, качественные и долговечные вещи, и, если возможно, покупайте на распродажах и во время скидок, чтобы не переплачивать. В свою очередь, чтобы уменьшить расходы на развлечения, посещайте бесплатные мероприятия, отправляйтесь в походы, пересмотрите объем пакета каналов телевидения. Чтобы сохранить мотивацию, желательно, чтобы у каждого члена семьи были и свои свободные средства, которые можно потратить при необходимости или по своему усмотрению.

20% доходов следует направлять на создание накоплений.

Это могут быть и кратковременные накопления на какую-либо крупную покупку, например, новый холодильник, но непременно следует делать и долгосрочные накопления - они будут служить подушкой безопасности для семьи.

Как команда к общей цели

Необходимые сбережения на непредвиденные расходы или долгосрочные накопления для пенсии или образования детей будет легче делать, если вы договоритесь о какой-нибудь цели, которая доставит радость всем членам семьи - общее путешествие, новое жилье. Здесь важно также