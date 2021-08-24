Пуценс покинул партию PCL

Пуценс указывает, что он сделал это для того, чтобы присоединиться к будущей партии бывшего министра внутренних дел Сандиса Гиргенса и нынешнего депутата парламента Каспарса Гиргенса.

На вопрос, выйдет ли он также из фракции PCL Сейма, политик ответил, что еще обсудит этот вопрос с другими коллегами, а затем примет решение. Пуценс указал, что фракция и партия - разные вещи.

Депутат также ушел из состава правления PCL.

"Я благодарен партии за возможность участвовать в политике и реализовать себя в ней. Теперь я полон решимости продолжать свою политическую деятельность вне этой партии и более активно отстаивать свои приоритеты вместе с единомышленниками. Поскольку я биолог в сельском хозяйстве, я более целенаправленно сосредоточусь на поддержке и представительстве малых и средних сельских хозяйств в Сейме. В то же время, я продолжу представлять интересы жителей регионов, особенно моего родного Кулдигского края", - отмечает Пуценс.

Как сообщалось, оба политика Гиргенса, которые также недавно объявили о своем уходе из PCL, намерены создать новую партию.