Чт, 12.08.2021
О всех странах, где происходят военные конфликты, так или иначе говорят в ЧВК Вагнера сами солдаты: "А вот бы туда полететь, а вот бы то". Потому что каждая страна, где дается контракт, - это деньги. Естественно, если нет контракта и будешь сидеть [в запасе], - нет денег бывший боец ЧВК "Вагнер"
бывший боец ЧВК "Вагнер"
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Каспарс Гиргенс покинул фракцию Сейма KPV LV; он со своим братом учредит новую партию

Каспар Гиргенс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Депутат Сейма Каспар Гиргенс вышел из партии "За человечную Латвию" (фракции KPV LV). Эту информацию подтвердил агентству LETA сам депутат.

В дальнейшем он будет работать в Сейме как внефракционный депутат.

Ранее из партии "За человечную Латвию" вышел также его брат, бывший министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

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Политики намерены учредить новую партию, о чем более подробно сообщат через несколько недель. По прогнозам Каспара Гиргенса, у будущей партии будет 200 сторонников для ее учреждения.

В заявлении для прессы Гиргенсы отмечают, что общество ждет честной и профессиональной альтернативы для более безопасного будущего, поэтому будет создана сильная оппозиция существующему правительственному курсу.

"Мы видим, что общество ждет такой политической силы, которая предложит открытую и честную политику, не допускающую расслоения и раскола общества, разбазаривания государственных средств.

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Необходимо продолжать работу над современной налоговой политикой, чтобы у жителей и предпринимателей не только были уплачены налоги, но и оставалась средства для накопления капитала и повышения качества жизни", - заявил Сандис Гиргенс.

По его словам, будущая партия будет поддерживать создание новых предприятий, усиление законности и внутренней безопасности. Также политик подчеркнул необходимость уменьшения коррупции в государственном управлении.


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