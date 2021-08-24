Вт, 24.08.2021
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Владимир Зеленский, президент Украины

Новый рекорд: житель Эстонии выиграл семь миллионов евро

Евро ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Работающий строителем житель Эстонии выиграл на игровом портале рекордный джекпот в размере 7,2 млн евро, пишет Rus.Postimees.

В июне этого года был установлен рекорд и выигран джекпот в размере 6,5 млн евро, который достался 30-летнему мужчине, проживающему в Финляндии. На этот раз удача улыбнулась 30-летнему игроку портала Optibet из Эстонии, который попытал счастья в той же игре Mega Moolah и с той же ставкой в 3,75 евро.

Счастливчик, работающий строителем, был, мягко говоря, удивлен победе. "Мне пришлось прочитать сообщение о выигрыше несколько раз, чтобы понять, что это происходит со мной! - рассказал он. - Как-то я узнал из новостей о том, что игрок из Эстонии выиграл рекордную сумму в 6,5 млн евро, и подумал, что было бы интересно попробовать ту же игру. Конечно, я не мог представить себе такого счастья!"

На выигранные деньги он планирует купить дом, машину, а также вложить часть из них. Предыдущий победитель также планировал купить дом на выигранные средства.

Новый выигрыш - вторая по величине сумма, выигранная в азартных играх. В 2010 году было выиграно 10,8 млн евро в Viking Loto, а в июне 2021 года на игровом портале Optibet - 6,5 млн евро.


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