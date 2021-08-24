Вирус Covid-19 все больше стал распространяться среди молодежи

В предыдущие две недели количество случаев Covid-19 на 100 000 человек в возрастной группе до 9 лет составляло 66,6, когда еще две недели назад этот показатель был равен 20.

В возрастной группе от 10 до 19 лет количество случаев Covid-19 на 100 000 населения за предыдущие две недели достигло 124,9 случаев, что вдвое больше, чем за предыдущие две недели.

За последние две недели количество случаев Covid-19 на 100 000 населения также выросло в возрастной группе 20-29 лет: 117,8 случая; в возрастной группе 30-39 лет - 116,1 случая и 105,6 в возрастной группе 40-49 лет.

Самый низкий показатель или 39,1 случая на 100 000 населения зарегистрирован в возрастной группе от 70 до 79 лет. Аналогичный показатель или 39,7 случая на 100 000 населения зарегистрирован и в возрастной группе старше 80 лет.

Уже сообщалось, что пятую неделю подряд количество вновь выявленных случаев Covid-19 в Латвии увеличивается. Количество вновь выявленных за последнюю неделю случаев Covid-19 увеличилось на 31,7%. В среднем в день выполнялось 8389 тестов по сравнению с 7900 неделей ранее. Всего на прошлой неделе было выявлено в среднем 132 новых случая, что на 32 больше, чем неделей ранее. На прошлой неделе в среднем госпитализировались восемь пациентов с Covid-19 в день, в среднем 71 человек - на девять больше, чем раньше.