Все еще неизвестно, когда откроются магазины Lidl в Латвии. Но что мы знаем на сегодняшний день?
Когда откроются магазины Lidl в Латвии, пока неизвестно.
Когда откроются магазины Lidl в Латвии, пока неизвестно.
Пока представитель компании не комментирует, когда планируется открытие магазинов Lidl для покупателей.
Он напомнил, что в июне Lidl Latvija начала поиск дополнительных сил для команд новых сотрудников магазинов в Риге и других городах Латвии. "Кампания по набору персонала постепенно приближалась к успешному завершению, и мы довольны ее результатами. Нам удалось подписать несколько сотен трудовых договоров с новыми сотрудниками магазинов Lidl, которые теперь приступят к полностью оплачиваемым курсам профессионального обучения", - сказал Рудзитис.
По его словам, в настоящее время в логистическом центре Lidl работает более 200 человек, а количество сотрудников в офисе превышает 200. В свою очередь, продолжается набор бригад сотрудников магазина.
"Конечно, мы по-прежнему предлагаем и будем предлагать новые вакансии на различные должности в магазинах, логистическом центре и офисе", - сказал Рудзитис.
На вопрос, известно ли что-нибудь об открытии магазинов Lidl в Латвии, Рудзитис не ответил.
Lidl представлена в 30 странах мира более чем 10 500 магазинами. В странах Балтии магазины Lidl в настоящее время работают только в Литве.