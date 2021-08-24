Все еще неизвестно, когда откроются магазины Lidl в Латвии. Но что мы знаем на сегодняшний день?

"Начавшаяся в июне кампания по набору сотрудников розничной компании SIA Lidl Latvija постепенно подходит к концу", - сказал представитель Lidl Latvija Ингар Рудзитис.

Пока представитель компании не комментирует, когда планируется открытие магазинов Lidl для покупателей.

Он напомнил, что в июне Lidl Latvija начала поиск дополнительных сил для команд новых сотрудников магазинов в Риге и других городах Латвии. "Кампания по набору персонала постепенно приближалась к успешному завершению, и мы довольны ее результатами. Нам удалось подписать несколько сотен трудовых договоров с новыми сотрудниками магазинов Lidl, которые теперь приступят к полностью оплачиваемым курсам профессионального обучения", - сказал Рудзитис.

По его словам, в настоящее время в логистическом центре Lidl работает более 200 человек, а количество сотрудников в офисе превышает 200. В свою очередь, продолжается набор бригад сотрудников магазина.

"Конечно, мы по-прежнему предлагаем и будем предлагать новые вакансии на различные должности в магазинах, логистическом центре и офисе", - сказал Рудзитис.

На вопрос, известно ли что-нибудь об открытии магазинов Lidl в Латвии, Рудзитис не ответил.