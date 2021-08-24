Новый бюджет, самоизоляция для привитых и не только: новые решения правительства

Также на увеличение расходов влияет планируемое государственное софинансирование в размере 316,8 млн евро на реализацию проектов с финансированием из фонда восстановления и устойчивости Европейского союза.

В свою очередь, на проекты IZM дополнительно запланировано 22,4 млн евро зарубежной финансовой помощи, а 10,9 млн евро выделено Министерству сообщения на реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica.

Базовые расходы специального бюджета на 2022 год рассчитаны в размере 3,387 млрд евро, на 2023 год - в размере 3,541 млрд евро, на 2024 год - в размере 3,772 млрд евро. Таким образом, по сравнению с ранее запланированным в 2022 году расходы увеличатся на 160,9 млн евро, в 2023 году - на 159,9 млн евро, а в 2024 году - еще на 390,6 млн евро по сравнению с 2023 годом.

Увеличение базовых расходов спецбюджета состоит из дополнительного финансирования в размере 77,3 млн евро на пенсии по старости, 56,6 млн евро на пособия по болезни, 15,4 млн евро на пособия по безработице, 7,1 млн евро на родительские пособия.

В спецбюджет внесены корректировки с учетом прогнозов по взносам государственного соцстрахования, показателей рынка труда, среднемесячной заработной платы брутто работающих в народном хозяйстве, индекса потребительских цен и среднего количества получателей услуг соцстрахования, а также других факторов.

На время изоляции ковид-сертификаты вакцинированных лиц будут приостановлены

Если привитые от коронавируса заболеют им, действие их ковид-сертификата будет приостановлено на период обязательной изоляции.

Как пояснили в Минздраве, хотя у привитых людей заболевание чаще всего проходит в легкой форме, а сами они заразны в течение гораздо более короткого периода и выделяют меньшую концентрацию вируса, чем невакцинированные, в случае заражения они также должны соблюдать изоляцию - не посещать общественные места и не контактировать с другими людьми.

Обязательная изоляция необходима в течение 11 дней после подтверждения заражения. Соответственно, и действие сертификата о вакцинации будет приостановлено до 11-го дня с даты взятия теста, результат которого оказался положительным.

NVD аннулирует поддельные ковид-сертификаты

На основании информации, предоставленной правоохранительными органами, в обязанности Национальной службы здравоохранения (NVD) будет входить отзыв поддельных ковид-сертификатов.

Таким образом, NVD будет обязано отменять или обновлять информацию о факте вакцинации против Covid-19 и ковид-сертификат в единой электронной информационной системе сектора здравоохранения.

Данные о факте вакцинации и сертификаты в информационных системах не удаляются, но использование этих данных приостанавливается. В случае необходимости по информации, предоставленной лицом, ведущим уголовное производство, факт вакцинации и сертификат могут быть восстановлены.

Пополнен список стран, ковид-сертификаты которых действительны в Латвии

Правительство решило добавить в список стран, чьи сертификаты о вакцинации против Covid-19, выздоровлении или результаты тестов действительны в Латвии. В список добавлены Великобритания, США, Австралия, Израиль, Новая Зеландия и Канада.

Ожидается, что изменения вступят в силу 1 сентября этого года.