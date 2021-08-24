Новый бюджет, самоизоляция для привитых и не только: новые решения правительства

Снижен регистрационный сбор SIA
Государственная пошлина за регистрацию нового SIA составит 75 евро. Раньше это стоило 150 евро.
Регистрация коммерсанта в Коммерческом регистре обойдется индивидуальному коммерсанту в 30 евро, товарищества или общество с ограниченной ответственностью - в 75 евро. За регистрацию акционерного общества и европейской компании нужно будет заплатить 85 евро.
Ожидается, что соответствующие постановления вступят в силу 1 сентября.
Будет улучшена защита прав миноритарных акционеров
Права миноритарных акционеров будут усилены поправками к Закону о рынке финансовых инструментов и Закону о выкупе акций, окончательное решение по которым должен принимать Сейм.
Законопроект о выкупе акций устанавливает требования к обязательному предложению в случае приобретения контроля, а также в случае исключения акций с регулируемого рынка.
Из законопроекта следует, что если лицо, которое обязано сделать предложение, не сделает этого в установленном порядке, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) сможет наложить на него штраф в размере до 700 000 евро.
Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.
Министерство образования и науки обещает позаботиться об устойчивости латышского языка
Министерство образования и науки (IZM) определило устойчивость латышского языка в качестве основной цели на следующие семь лет.
Министерство отметило, что цели государственной языковой политики в контексте государственного развития связаны с развитием и конкурентоспособностью личности, обеспечением благосостояния и качества жизни, а также языковой и культурной устойчивостью. Латышский язык и культура являются одновременно основой самобытности латышской нации и основой национальной культурной идентичности латвийского государства. Таким образом, это общая ценность для всех латвийцев независимо от национальности, происхождения, родного языка, религии и других обстоятельств.
Армия Латвии примет участие в учениях Rapid Trident 21 в Украине
Военные учения пройдут с 6 сентября по 1 октября. Планируется, что в многонациональных учениях будут задействованы воинские подразделения Организации Североатлантического договора и "Партнерства ради мира" общей численностью около 6000 человек, чтобы способствовать региональной стабильности и безопасности, укреплять потенциал партнеров и доверие за счет расширения сотрудничества между государствами-членами.
Для приобретения одежды для персонала тюрем потратят 307 тысяч евро
Правительство приняло решение поддержать подготовленный Минюстом проект, который предусматривает исключение из комплекта форменной одежды сотрудников администрации пенитенциарных учреждений некоторые комплектующие, практическое применение которых затруднительно и непрактично из-за специфики чиновников. В проекте определяются компоненты униформы, которые будут оптимально собраны с учетом специфики обязанностей конкретных тюремных подразделений, вместо предоставления каждому должностному лицу всех компонентов.
Приобретение форменной одежды, знаков различия и спецодежды в 2021 году и в последующие годы будет осуществляться в рамках выделенных финансовых средств.
Разъяснят условия годовой отчетности политических партий и их объединений
Кабинет министров утвердил положение о годовых отчетах политических партий и их объединений.
Положения определяют структуру, объем, содержание, подготовку, рассмотрение и процедуру подачи годового отчета политических партий и их объединений.
Из положений следует, что политическая партия составляет годовой отчет, который состоит из баланса, отчета о доходах и расходах, отчета о движении денежных средств.
Правительство поддерживает участие Латвии в Фонде первичного публичного размещения балтийских малых и средних предприятий
Кабмин поддержал предложение Министерства финансов об участии Латвии в Фонде первичного размещения акций малых и средних предприятий Балтии.
Минфин отметил, что развитие местного рынка капитала и облегчение доступа к финансированию для малых и средних предприятий является общим приоритетом стран Балтии, который ранее был включен в Меморандум о взаимопонимании между министрами финансов Эстонии, Латвии и Литвы по развитию регионального рынка капитала в странах Балтии, подписанный 6 ноября 2017 года.
Для этого страны Балтии планируют создать Фонд первичного публичного размещения акций для малых и средних предприятий в размере 80 миллионов евро, признавая при этом, что минимальная сумма фонда может составлять 40 миллионов евро. Целевой аудиторией фонда будут прибыльные компании стоимостью от пяти до 100 миллионов евро.
Планируется, что в одну компанию фонд вложит от 500 000 до 5 млн евро, что позволит сделать чуть больше 20 вложений.
Минфин добавил, что первоначально в фонде будут участвовать только Латвия и Литва, а Эстония потенциально присоединится позже.
Вклад Латвии в фонд - 20 миллионов евро, которые будут привлечены из фондов Евросоюза.