Вт, 24.08.2021
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Владимир Зеленский, президент Украины

Новый бюджет, самоизоляция для привитых и не только: новые решения правительства

ФОТО: Ministru kabinets / Government of Latvia

Сегодня, 24 августа, прошло очередное заседание Кабинета министров. После заседания прошла пресс-конференция, во время которой правительство озвучило все принятые решения.

В пресс-конференции принимали участие:

  • премьер-министр Кришьянис Кариньш;
  • министр здравоохранения Даниэль Павлютс;
  • министр финансов Янис Рейрс;
  • директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков;
  • директор Госканцелярии, руководитель Межведомственной координационной группы Янис Цитсковскис.

Видео: Запись пресс-конференции

Правительство одобрило базовые расходы бюджета на 2022 год в размере 11,886 млрд евро

Во вторник, 24 августа, Кабинет министров рассмотрел подготовленное Министерством финансов сообщение о базовом основном бюджете и базовом специальном бюджете, которое предусматривает расходы консолидированного бюджета в 2022 году в размере 11,886 млрд евро.

Базовые расходы основного бюджета в 2022 году рассчитаны в размере 8,741 млрд евро, в 2023 году - в размере 8,568 млрд евро. Таким образом, расходы будут увеличены на 668,1 млн евро в 2022 году и на 732,3 млн евро в 2023 году.

Расходы на 2024 год определены в размере 8,543 млрд евро, что на 706,5 млн евро больше, чем в 2023 году.

В Минфине пояснили, что наиболее значительными изменениями являются:

  • запланированное финансирование в размере 104,9 млн евро на вакцинацию от коронавируса,
  • финансирование проектов высокой готовности - 97,8 млн евро,
  • семейные пособия - 90,9 миллиона евро,
  • запланированные расходы на укрепление латвийско-белорусской границы в размере 14,5 миллиона евро.

Также на увеличение расходов влияет планируемое государственное софинансирование в размере 316,8 млн евро на реализацию проектов с финансированием из фонда восстановления и устойчивости Европейского союза.

В свою очередь, на проекты IZM дополнительно запланировано 22,4 млн евро зарубежной финансовой помощи, а 10,9 млн евро выделено Министерству сообщения на реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica.

Базовые расходы специального бюджета на 2022 год рассчитаны в размере 3,387 млрд евро, на 2023 год - в размере 3,541 млрд евро, на 2024 год - в размере 3,772 млрд евро. Таким образом, по сравнению с ранее запланированным в 2022 году расходы увеличатся на 160,9 млн евро, в 2023 году - на 159,9 млн евро, а в 2024 году - еще на 390,6 млн евро по сравнению с 2023 годом.

Увеличение базовых расходов спецбюджета состоит из дополнительного финансирования в размере 77,3 млн евро на пенсии по старости, 56,6 млн евро на пособия по болезни, 15,4 млн евро на пособия по безработице, 7,1 млн евро на родительские пособия.

В спецбюджет внесены корректировки с учетом прогнозов по взносам государственного соцстрахования, показателей рынка труда, среднемесячной заработной платы брутто работающих в народном хозяйстве, индекса потребительских цен и среднего количества получателей услуг соцстрахования, а также других факторов.

На время изоляции ковид-сертификаты вакцинированных лиц будут приостановлены

Если привитые от коронавируса заболеют им, действие их ковид-сертификата будет приостановлено на период обязательной изоляции.

Как пояснили в Минздраве, хотя у привитых людей заболевание чаще всего проходит в легкой форме, а сами они заразны в течение гораздо более короткого периода и выделяют меньшую концентрацию вируса, чем невакцинированные, в случае заражения они также должны соблюдать изоляцию - не посещать общественные места и не контактировать с другими людьми.

Обязательная изоляция необходима в течение 11 дней после подтверждения заражения. Соответственно, и действие сертификата о вакцинации будет приостановлено до 11-го дня с даты взятия теста, результат которого оказался положительным.

NVD аннулирует поддельные ковид-сертификаты

На основании информации, предоставленной правоохранительными органами, в обязанности Национальной службы здравоохранения (NVD) будет входить отзыв поддельных ковид-сертификатов.

Таким образом, NVD будет обязано отменять или обновлять информацию о факте вакцинации против Covid-19 и ковид-сертификат в единой электронной информационной системе сектора здравоохранения.

Данные о факте вакцинации и сертификаты в информационных системах не удаляются, но использование этих данных приостанавливается. В случае необходимости по информации, предоставленной лицом, ведущим уголовное производство, факт вакцинации и сертификат могут быть восстановлены.

Пополнен список стран, ковид-сертификаты которых действительны в Латвии

Правительство решило добавить в список стран, чьи сертификаты о вакцинации против Covid-19, выздоровлении или результаты тестов действительны в Латвии. В список добавлены Великобритания, США, Австралия, Израиль, Новая Зеландия и Канада.

Ожидается, что изменения вступят в силу 1 сентября этого года.

В настоящее время вакцинированные, предъявив свидетельство о вакцинации, имеют возможность въехать в Латвию только из одной третьей страны - Великобритании.

Снижен регистрационный сбор SIA

Государственная пошлина за регистрацию нового SIA составит 75 евро. Раньше это стоило 150 евро.

Регистрация коммерсанта в Коммерческом регистре обойдется индивидуальному коммерсанту в 30 евро, товарищества или общество с ограниченной ответственностью - в 75 евро. За регистрацию акционерного общества и европейской компании нужно будет заплатить 85 евро.

Ожидается, что соответствующие постановления вступят в силу 1 сентября.

Будет улучшена защита прав миноритарных акционеров

Права миноритарных акционеров будут усилены поправками к Закону о рынке финансовых инструментов и Закону о выкупе акций, окончательное решение по которым должен принимать Сейм.

Законопроект о выкупе акций устанавливает требования к обязательному предложению в случае приобретения контроля, а также в случае исключения акций с регулируемого рынка.

Из законопроекта следует, что если лицо, которое обязано сделать предложение, не сделает этого в установленном порядке, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) сможет наложить на него штраф в размере до 700 000 евро.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Министерство образования и науки обещает позаботиться об устойчивости латышского языка

Министерство образования и науки (IZM) определило устойчивость латышского языка в качестве основной цели на следующие семь лет.

Министерство отметило, что цели государственной языковой политики в контексте государственного развития связаны с развитием и конкурентоспособностью личности, обеспечением благосостояния и качества жизни, а также языковой и культурной устойчивостью. Латышский язык и культура являются одновременно основой самобытности латышской нации и основой национальной культурной идентичности латвийского государства. Таким образом, это общая ценность для всех латвийцев независимо от национальности, происхождения, родного языка, религии и других обстоятельств.

Армия Латвии примет участие в учениях Rapid Trident 21 в Украине

Военные учения пройдут с 6 сентября по 1 октября. Планируется, что в многонациональных учениях будут задействованы воинские подразделения Организации Североатлантического договора и "Партнерства ради мира" общей численностью около 6000 человек, чтобы способствовать региональной стабильности и безопасности, укреплять потенциал партнеров и доверие за счет расширения сотрудничества между государствами-членами.

Для приобретения одежды для персонала тюрем потратят 307 тысяч евро

Правительство приняло решение поддержать подготовленный Минюстом проект, который предусматривает исключение из комплекта форменной одежды сотрудников администрации пенитенциарных учреждений некоторые комплектующие, практическое применение которых затруднительно и непрактично из-за специфики чиновников. В проекте определяются компоненты униформы, которые будут оптимально собраны с учетом специфики обязанностей конкретных тюремных подразделений, вместо предоставления каждому должностному лицу всех компонентов.

Приобретение форменной одежды, знаков различия и спецодежды в 2021 году и в последующие годы будет осуществляться в рамках выделенных финансовых средств.

Разъяснят условия годовой отчетности политических партий и их объединений

Кабинет министров утвердил положение о годовых отчетах политических партий и их объединений.

Положения определяют структуру, объем, содержание, подготовку, рассмотрение и процедуру подачи годового отчета политических партий и их объединений.

Из положений следует, что политическая партия составляет годовой отчет, который состоит из баланса, отчета о доходах и расходах, отчета о движении денежных средств.

Правительство поддерживает участие Латвии в Фонде первичного публичного размещения балтийских малых и средних предприятий

Кабмин поддержал предложение Министерства финансов об участии Латвии в Фонде первичного размещения акций малых и средних предприятий Балтии.

Минфин отметил, что развитие местного рынка капитала и облегчение доступа к финансированию для малых и средних предприятий является общим приоритетом стран Балтии, который ранее был включен в Меморандум о взаимопонимании между министрами финансов Эстонии, Латвии и Литвы по развитию регионального рынка капитала в странах Балтии, подписанный 6 ноября 2017 года.

Для этого страны Балтии планируют создать Фонд первичного публичного размещения акций для малых и средних предприятий в размере 80 миллионов евро, признавая при этом, что минимальная сумма фонда может составлять 40 миллионов евро. Целевой аудиторией фонда будут прибыльные компании стоимостью от пяти до 100 миллионов евро.

Планируется, что в одну компанию фонд вложит от 500 000 до 5 млн евро, что позволит сделать чуть больше 20 вложений.

Минфин добавил, что первоначально в фонде будут участвовать только Латвия и Литва, а Эстония потенциально присоединится позже.

Вклад Латвии в фонд - 20 миллионов евро, которые будут привлечены из фондов Евросоюза.


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