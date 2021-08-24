В Прейли мужчина убил супругу и бросил ее тело в мусорный контейнер

Она сообщила, что в понедельник, 16 августа, в Даугавпилсский отдел полиции поступила информация о том, что в Деменской волости Аугшдаугавского края на месте сортировки мусора был обнаружен труп неустановленной женщины со следами насильственной смерти. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по фактам преступления против здоровья человека.

18 августа в ходе большой оперативной работы адвокаты задержали мужчину 1976 года рождения, ранее судимого за преступление против жизни человека.

Полиция выяснила, что 15 августа в Прейли во время употребления алкоголя произошел конфликт между мужчиной 1976 года рождения и женщиной 1976 года рождения, в ходе которого женщина была ранена, в результате чего скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина выбросил тело женщины в мусорный бак.

К задержанному решением суда мужчине была применена мера пресечения - заключение под стражу. Полиция в настоящее время продолжает расследование.