Вт, 24.08.2021
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Роберт Сташинскис, реаниматолог RAKUS

В Прейли мужчина убил супругу и бросил ее тело в мусорный контейнер

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В середине августа в Прейли мужчина убил свою супругу, после чего бросил ее труп в контейнер для мусора, сообщила представитель Управления Государственной полиции Латгальского региона Ольга Васильева.

Она сообщила, что в понедельник, 16 августа, в Даугавпилсский отдел полиции поступила информация о том, что в Деменской волости Аугшдаугавского края на месте сортировки мусора был обнаружен труп неустановленной женщины со следами насильственной смерти. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по фактам преступления против здоровья человека.

18 августа в ходе большой оперативной работы адвокаты задержали мужчину 1976 года рождения, ранее судимого за преступление против жизни человека.

Полиция выяснила, что 15 августа в Прейли во время употребления алкоголя произошел конфликт между мужчиной 1976 года рождения и женщиной 1976 года рождения, в ходе которого женщина была ранена, в результате чего скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина выбросил тело женщины в мусорный бак.

К задержанному решением суда мужчине была применена мера пресечения - заключение под стражу. Полиция в настоящее время продолжает расследование.

Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества или без таковой и с испытательным надзором на срок до трех лет или без такового.


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