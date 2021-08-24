Вт, 24.08.2021
Процесс эвакуации был очень хаотичным. Изменения, произошедшие за неделю, создали ощущение, словно прошел уже месяц. Иева, эвакуированная из Афганистана латышка
Иева, эвакуированная из Афганистана латышка

Невакцинированным парламентариям придется оплачивать тесты на Covid-19 из своего кармана

Алдис Гобземс и Юлия Степаненко ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Президиум Сейма и Совет фракций сегодня, 24 августа, единогласно согласились с тем, что депутаты, не вакцинированные и не переболевшие коронавирусом, смогут участвовать в очных встречах Сейма с отрицательным тестом на Covid-19. Это решение поднимает вопрос о том, будут ли расходы на тесты покрываться из бюджета парламента.

Как сообщили порталу TVNET в пресс-службе Сейма, расходы на тестирование за счет средств парламента не планируется. Таким образом, можно сделать вывод, что непривитые члены Сейма должны будут нести эти расходы из собственного кармана.

Отвечая на вопрос об охвате вакцинацией парламентариев, пресс-служба сообщила, что в настоящее время в Администрации Сейма имеется информация о том, что большинство депутатов имеют ковид-сертификат о вакцинации, "но информация обо всех депутатах еще не получена, поэтому точное количество не известно".

Как ранее отметила спикер Сейма Инара Мурниеце, тестирование планируется как более инклюзивный подход, который "позволит всем депутатам участвовать в заседании".

Также сообщалось, что Кабинет министров согласовал, что работодатель будет иметь право уволить сотрудника, не получившего ковид-сертификат до 15 сентября. Министры также согласились, что вакцинация будет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях.


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