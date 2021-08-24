Невакцинированным парламентариям придется оплачивать тесты на Covid-19 из своего кармана

Как сообщили порталу TVNET в пресс-службе Сейма, расходы на тестирование за счет средств парламента не планируется. Таким образом, можно сделать вывод, что непривитые члены Сейма должны будут нести эти расходы из собственного кармана.

Отвечая на вопрос об охвате вакцинацией парламентариев, пресс-служба сообщила, что в настоящее время в Администрации Сейма имеется информация о том, что большинство депутатов имеют ковид-сертификат о вакцинации, "но информация обо всех депутатах еще не получена, поэтому точное количество не известно".

Как ранее отметила спикер Сейма Инара Мурниеце, тестирование планируется как более инклюзивный подход, который "позволит всем депутатам участвовать в заседании".