Заболеваемость гриппом в Латвии снижается

На прошлой неделе было клинически диагностировано 208 случаев гриппа, что на 92 случая меньше, чем неделей ранее.

Самый высокий уровень заболеваемости по-прежнему сохраняется в Риге, где на прошлой неделе зарегистрировано 136 случаев гриппа. Грипп также распространяется в Юрмале, Даугавпилсе, Екабпилсском крае, Резекне, Валмиерском крае, Елгаве, Гулбенском крае и Лиепае.

Больше всего гриппом болеют дети в возрасте до 14 лет. Заболеваемость среди детей на предыдущей неделе снизилась, но остается высокой.

В стационарах анализы на грипп были проведены 570 пациентам, из них в 62 случаях или в 10,9% они были положительными.

Также поступило два сообщения о смерти пациентов с подтвержденным гриппом. Оба умерших были старше 60 лет и имели сопутствующие заболевания и факторы риска.

На прошлой неделе также было проведено 674 теста на Covid-19, что на 42,5% меньше, чем неделей ранее. Положительными оказались 25 тестов, или 3,7%, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 2,7%.

В больницах находился 61 пациент с Covid-19, в том числе у 24 он был основным диагнозом.

Также зарегистрировано два случая смерти пациентов с Covid-19.