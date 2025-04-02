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Видео В России разбился бомбардировщик Ту-22М3 (1)

Бомбардировщик
Бомбардировщик Фото: AP/Scanpix

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области России, сообщают в среду, 2 апреля, местные СМИ со ссылкой на Министерство обороны.

Экипаж - четыре человека - успел катапультироваться, но один пилот при приземлении погиб.

Авария произошла из-за технической неисправности.

Как сообщает DW, в результате падения ракетоносца оказались обесточены два поселка, потому что при падении самолет задел линию электропередачи.

Ту-22М3 - это дальний сверхзвуковой бомбардировщик. По словам экспертов, Москва использует этот самолет в том числе для атак на Украину, запуская ракеты Х-22. Ту-22М3 может нести крылатые ракеты и ядерное оружие.

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