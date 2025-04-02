Экипаж - четыре человека - успел катапультироваться, но один пилот при приземлении погиб.

Авария произошла из-за технической неисправности.

And now for some good news:



A Russian Tu-22M3 strategic bomber crashed in Irkutsk region. Although the crew (4 people) ejected, the pilot did not survive. pic.twitter.com/DdeFr20OhF — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) April 2, 2025

Как сообщает DW, в результате падения ракетоносца оказались обесточены два поселка, потому что при падении самолет задел линию электропередачи.

Ту-22М3 - это дальний сверхзвуковой бомбардировщик. По словам экспертов, Москва использует этот самолет в том числе для атак на Украину, запуская ракеты Х-22. Ту-22М3 может нести крылатые ракеты и ядерное оружие.