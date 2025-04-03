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В Даугаве между Каменным и Вантовым мостами обнаружено тело человека

Каменный мост в Риге
Каменный мост в Риге Фото: Ieva Leiniša/LETA

Днем в среду, 2 апреля, в центре Риги, на набережной Даугавы, работали спасатели и полиция. В ходе проверки полученной информации подозрения подтвердились - в воде был замечен утонувший человек, сообщает передача Degpunktā.

Одежда человека уже имела зеленоватый оттенок, что говорит о том, что тело, вероятно, находилось в воде в течение некоторого времени.

В связи с произошедшим стражи порядка начали уголовный процесс и выясняют как обстоятельства произошедшего, так и то, кем является найденный человек.

Пока что известно лишь то, что это останки мужчины. Возможно, погибший - ранее объявленный без вести пропавшим человек.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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