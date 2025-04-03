США наложили санкции на сеть, поставлявшую хуситам украденное украинское зерно

Сеть, на которую распространяются санкции США, помогла хуситам закупить у России товары на десятки миллионов долларов, включая оружие и секретные технологии, а также зерно, украденное у Украины.

Санкции введены в отношении двух афганских бизнесменов и гонконгской компании, российское судно которой перевозило украденное украинское зерно, а также капитанов судна - нынешнего и бывшего, - которые оба являются гражданами России.

В рамках этих мер ограничения коснутся также трех зарегистрированных в России компаний, принадлежащих одному из афганцев, попавших под санкции.

Кроме того, санкции были введены против иранского бизнесмена, проживающего в Турции. Он сотрудничает с Саидом аль-Джамалем, который отвечает за финансирование хуситов и который уже находится под ограничениями США.