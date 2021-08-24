Вт, 24.08.2021
Процесс эвакуации был очень хаотичным. Изменения, произошедшие за неделю, создали ощущение, словно прошел уже месяц. Иева, эвакуированная из Афганистана латышка
Иева, эвакуированная из Афганистана латышка

Аннулированы первые 12 поддельных ковид-сертификатов

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Национальная служба здравоохранения (NVD), основываясь на информации, полученной от Государственной полиции, отозвала первые 12 поддельных ковид-сертификатов, сообщает NVD.

На прошлой неделе Государственная полиция отправила в NVD информацию о 12 человек, которые незаконно получили свидетельство о вакцинации. Однако имеющаяся у полиции информация предполагает, что таких может быть несколько сотен.

Полиция сообщила, что в настоящее время собирается вся необходимая информация и доказательства для отправки информации обо всех лицах в NVD для принятия решения.

NVD допускает, что в этот день могут быть отозваны и другие сертификаты.

Пресс-секретарь полиции Гита Гжибовска сообщила LETA, что в понедельник, 23 августа, NVD передали информацию еще о двух поддельных сертификатах. Всего полиция предоставила информацию о 14 людях.

Уже сообщалось, что глава Госполиции Арманд Рукс на прошлой неделе сообщил журналистам о задержании лиц, в том числе двух медсестер, которые организовали имитацию вакцинации против Covid-19 для нескольких сотен жителей.

В начале августа, во время совершения преступления, Управление по борьбе с экономическими преступлениями задерживало женщин 1972, 1974 и 1976 годов рождения, в том числе медсестер, за проведение фиктивных прививок в центре вакцинации.

Расследование показало, что эти женщины разделили роли. Две женщины организовали поиск людей, которые не хотели вакцинироваться, но были готовы заплатить за сертификат, а также запрашивали и принимали деньги. Медсестра в центре вакцинации же имитировала инъекцию вакцины этим людям, которые прибыли на место вакцинации с заранее подготовленной запиской.


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