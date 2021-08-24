Аннулированы первые 12 поддельных ковид-сертификатов

На прошлой неделе Государственная полиция отправила в NVD информацию о 12 человек, которые незаконно получили свидетельство о вакцинации. Однако имеющаяся у полиции информация предполагает, что таких может быть несколько сотен.

Полиция сообщила, что в настоящее время собирается вся необходимая информация и доказательства для отправки информации обо всех лицах в NVD для принятия решения.

NVD допускает, что в этот день могут быть отозваны и другие сертификаты.

Пресс-секретарь полиции Гита Гжибовска сообщила LETA, что в понедельник, 23 августа, NVD передали информацию еще о двух поддельных сертификатах. Всего полиция предоставила информацию о 14 людях.

Уже сообщалось, что глава Госполиции Арманд Рукс на прошлой неделе сообщил журналистам о задержании лиц, в том числе двух медсестер, которые организовали имитацию вакцинации против Covid-19 для нескольких сотен жителей.

В начале августа, во время совершения преступления, Управление по борьбе с экономическими преступлениями задерживало женщин 1972, 1974 и 1976 годов рождения, в том числе медсестер, за проведение фиктивных прививок в центре вакцинации.