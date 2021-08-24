Аннулированы первые 12 поддельных ковид-сертификатов
Национальная служба здравоохранения (NVD), основываясь на информации, полученной от Государственной полиции, отозвала первые 12 поддельных ковид-сертификатов, сообщает NVD.
Национальная служба здравоохранения (NVD), основываясь на информации, полученной от Государственной полиции, отозвала первые 12 поддельных ковид-сертификатов, сообщает NVD.
На прошлой неделе Государственная полиция отправила в NVD информацию о 12 человек, которые незаконно получили свидетельство о вакцинации. Однако имеющаяся у полиции информация предполагает, что таких может быть несколько сотен.
Полиция сообщила, что в настоящее время собирается вся необходимая информация и доказательства для отправки информации обо всех лицах в NVD для принятия решения.
NVD допускает, что в этот день могут быть отозваны и другие сертификаты.
Пресс-секретарь полиции Гита Гжибовска сообщила LETA, что в понедельник, 23 августа, NVD передали информацию еще о двух поддельных сертификатах. Всего полиция предоставила информацию о 14 людях.
Уже сообщалось, что глава Госполиции Арманд Рукс на прошлой неделе сообщил журналистам о задержании лиц, в том числе двух медсестер, которые организовали имитацию вакцинации против Covid-19 для нескольких сотен жителей.
В начале августа, во время совершения преступления, Управление по борьбе с экономическими преступлениями задерживало женщин 1972, 1974 и 1976 годов рождения, в том числе медсестер, за проведение фиктивных прививок в центре вакцинации.
Расследование показало, что эти женщины разделили роли. Две женщины организовали поиск людей, которые не хотели вакцинироваться, но были готовы заплатить за сертификат, а также запрашивали и принимали деньги. Медсестра в центре вакцинации же имитировала инъекцию вакцины этим людям, которые прибыли на место вакцинации с заранее подготовленной запиской.