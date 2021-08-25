Афганистан при талибах. "Аль-Каида" и ИГ возвращаются?

Однако, добавляет он, вероятность того, что Афганистан снова станет убежищем для международных джихадистских группировок, невысока. На то, указывает Байман, есть несколько причин: "Аль-Каида" потеряла большую часть своей былой силы, а ИГ враждебно настроено по отношению к "Талибану". Кроме того, подчеркивает эксперт, талибы извлекли уроки из прошлого и сейчас ведут себя иначе.

Насколько изменится поведение талибов после прихода к власти? ФОТО: Rahmat Gul/AP/picture alliance

Эксперт по Южной Азии Кристиан Вагнер (Christian Wagner) из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) также считает, что джихадистские группировки в Афганистане вряд ли вернут свое прежнее присутствие и силу: "Талибы больше не хотят быть во главе государства-изгоя, вместо этого они стремятся к международному признанию".

Вагнер напоминает, что "Исламский Эмират Афганистан", которым талибы управляли с 1996 по 2001 год, был признан только тремя странами - Пакистаном, Саудовской Аравией и ОАЭ. "Талибан" теперь хочет изменить это. И он знает, что такое возможно только при наличии соответствующей политики. Она включает, среди прочего, и то, как талибы будут относиться к джихадистским группировкам", - пояснил Вагнер.

"Талибан" под наблюдением со всех сторон

Картина Афганистана, населенного джихадистами со всего мира, пугает не только Запад. Россия поддерживает каналы связи с "Талибаном" уже в течение многих лет, в последние месяцы все активнее с ним общается и Китай. Власти в Тегеране также делают ставку на диалог с талибами. Уходящий в отставку министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф уже предложил помощь в налаживании мирных переговоров, которые, возможно, сейчас предстоят в Афганистане. Все три соседних государства едины в борьбе с джихадизмом. И "Талибан" должен знать об этом.

Американские самолеты и техника в аэропорту Кабула ФОТО: Handout/Senior Airman Taylor Crul/US Air Force/REUTERS

И, наконец, даже после полного вывода своих войск из Афганистана США в вопросах безопасности и защиты от террористических угроз будут полагаться не только на благосклонность талибов. По словам Дэниела Баймана, Вашингтон все еще располагает современными средствами ведения разведки, с помощью которых может следить за джихадистами, а при необходимости - и бороться с ними: "Американские военные изучили возможности использования своих авиабаз за пределами Афганистана для нанесения ударов по "Аль-Каиде" или действий иным образом, если возникнет такая необходимость".

Различия в отношении талибов к ИГ и "Аль-Каиде"

Тем не менее связи между "Талибаном" и "Аль-Каидой" все еще остаются тесными, предупреждал в октябре 2020 года Эдмунд Фиттон-Браун, глава миссии ООН по наблюдению за террористическими группировками "Исламское государство", "Аль-Каида" и "Талибан". "Мы исходим из того, что руководство "Аль-Каиды" и далее будет находиться под защитой талибов", - заявил Фиттон-Браун американскому телеканалу NBC.

Афганские силы безопасности во время нападения ИГ на Джелалабад, август 2020 года ФОТО: picture-alliance/dpa/R. Gul

С другой стороны, совершенно иное положение в Афганистане у ИГ, которое тут именует себя "Исламским государством провинции Хорасан", ссылаясь на историческое название региона. Согласно отчету, обнародованному Советом Безопасности ООН в мае 2020 года, ИГ испытало в Афганистане "значительные неудачи". При этом "силы "Талибана" сыграли важную роль в нанесении этих поражений ИГ".

По сути, джихадисты из "Аль-Каиды" и ИГ преследуют иные цели, чем "Талибан". В то время как последний сосредоточен на расширении своего господства в Афганистане, первые две группировки действуют на международном уровне, границы для них не имеют никакого значения. "Это различие во взглядах сыграло роль только в отношениях "Талибана" с ИГ, - уточняет Кристиан Вагнер. - ИГ обвиняет афганцев в том, что они концентрируются только на своей стране и поэтому ставят ее выше ислама и цели его распространения". "Аль-Каида" также преследует эту цель, но, в отличие от ИГ, это не приводит к напряженности в ее отношениях с "Талибаном".