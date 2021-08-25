В грузе финиковой пасты нашли 8840 кг табака для кальяна

В службе проинформировали, что сотрудники таможенного контрольного пункта Рижского свободного порта проверили контейнер с финиковой пастой. В осуществлении контроля принимали участие и таможенные кинологи, в итоге служебный пес указал на возможное присутствие табачных изделий в грузе.

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Таможенники изъяли образцы товара и направили их на углубленную проверку в лабораторию таможни. Результаты тестирования подтвердили подозрения в попытке ввоза незадекларированных табачных изделий.