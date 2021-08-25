Ср, 25.08.2021
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В грузе финиковой пасты нашли 8840 кг табака для кальяна

ФОТО: VID

Сотрудники таможенного управления Службы госдоходов, осуществляя контроль контейнеров судна, предотвратили контрабанду 8840 килограммов табака для кальяна, спрятанного в грузе с финиковой пастой.

В службе проинформировали, что сотрудники таможенного контрольного пункта Рижского свободного порта проверили контейнер с финиковой пастой. В осуществлении контроля принимали участие и таможенные кинологи, в итоге служебный пес указал на возможное присутствие табачных изделий в грузе.

ФОТО: VID

Таможенники изъяли образцы товара и направили их на углубленную проверку в лабораторию таможни. Результаты тестирования подтвердили подозрения в попытке ввоза незадекларированных табачных изделий.

Осуществляя физический контроль груза, таможенники констатировали, что в трети упаковок находится задекларированный товар - финиковая паста, а в остальных упаковках спрятан табак для кальяна. Всего было изъято 8840 килограммов контрабандного табака.


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