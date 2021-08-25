Фотоманипуляция: изображенный на снимке мост не находится в Латвии

Более тысячи человек поделились в Facebook изображением, на котором виден мост с глубокой трещиной. Утверждается, что этот мост - в Латвии. На самом деле это фотоманипуляция, чтобы сложилось впечатление, что снимок сделан в Риге. Мост находится в Бразилии.
В посте размещена фотография, и автор прокомментировал ее: "В это время в Латвии 🤣 💪".
На самом деле мост не находится в Латвии. Re:Check удалось с помощью поиска по фотографиям Google выяснить, что этот мост находится в Бразилии. С фото произведены манипуляции, чтобы выглядело так, что на фоне моста - пейзаж Риги.
О трещине на мосту в столице Бразилии Рио-де-Жанейро еще в 2014 году писали СМИ - например, Globo. Бразильские фактчекеры Lupa также писали, что мост не находится на грани обрушения, а пространство создано специально.
По наблюдениям Re:Check, в интернете много фейковых новостей в связи с этим мостом. Местом, где он находится, называют, например, Тунис или Канаду.
Когда Re:Check связался с автором поста, чтобы попросить комментарий, он пост удалил.