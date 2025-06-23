Мерц: нет оснований критиковать удары США и Израиля по Ирану

Канцлер Германии Фридрих Мерц в качестве возможной причины удара США по иранским ядерным объектам назвал попытку переместить обогащенный уран в другие районы Ирана. Во время ежегодного собрания Федерации промышленности Германии (BDI) в Берлине Мерц заявил, что уже на протяжении месяцев и лет имеются указания на то, что Иран стремится создать ядерную бомбу.
Если бы таких намерений не было, по мнению канцлера Германии, то Ирану не понадобился бы настолько обогащенный уран и оборудование для его обогащения, размещенное в бункерах на глубине до 100 метров под землёй.
"Поэтому доказательства того, что Иран продолжает путь к созданию ядерного оружия, больше нельзя серьезно оспаривать", - сказал Мерц.
Мерц также выразил понимание в отношении удара США, нанесенного в минувшие выходные. Он не видит "никаких оснований критиковать то, что сделала Америка в минувшие выходные", заявил Мерц.
Это касается и ударов Израиля по Ирану. "Для нас и для меня лично нет причин критиковать то, что Израиль начал неделю назад", - подчеркнул Мерц.
В то же время Мерц признал, что действия США "не лишены риска". Но оставить все как есть, тоже не было вариантом", - заметил он, подразумевая ядерные амбиции Ирана.
Таким образом, канцлер занял позицию, отличную от своего однопартийца, министра иностранных дел Йоханна Вадефуля. Последний охарактеризовал удар США по Ирану как прискорбный.
"К сожалению, теперь произошла эта военная операция, которая, вероятно, была необходима с точки зрения США", - заявил в воскресенье вечером в эфире телеканала ZDF политик от Христианско-демократического союза (ХДС) Вадефуль.
Руководство ХДС в понедельник четко дало понять, что не разделяет этого сожаления. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман после заседания правления и президиума в Берлине заявил, что ХДС поддерживает действия США.
Это не противоречит друг другу: с одной стороны, выступать за дипломатическое решение, а с другой - поддерживать военные удары США и Израиля - и ничто другое не делает нынешнее правительство Германии. Поэтому я считаю действия американцев в данном контексте правильными", - заявил Карстен Линнеман.
Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не считает удары США по целям в Иране нарушением международного права.
"Я не согласен с тем, что действия США нарушают международное право", - заявил Рютте на пресс-конференции в Гааге.
Его "наибольшую обеспокоенность" в связи с конфликтом на Ближнем Востоке вызывает "то, что Иран может получить и использовать ядерное оружие", добавил Рютте. По его словам, обладая ядерным оружием, Тегеран может подвергнуть "Израиль, весь регион и другие части мира серьезной опасности". Партнеры по НАТО "уже давно пришли к единому мнению, что Ирану нельзя позволить разработать ядерное оружие".
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