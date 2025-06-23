Мерц: нет оснований критиковать удары США и Израиля по Ирану

Если бы таких намерений не было, по мнению канцлера Германии, то Ирану не понадобился бы настолько обогащенный уран и оборудование для его обогащения, размещенное в бункерах на глубине до 100 метров под землёй.

"Поэтому доказательства того, что Иран продолжает путь к созданию ядерного оружия, больше нельзя серьезно оспаривать", - сказал Мерц.

Мерц также выразил понимание в отношении удара США, нанесенного в минувшие выходные. Он не видит "никаких оснований критиковать то, что сделала Америка в минувшие выходные", заявил Мерц.

Это касается и ударов Израиля по Ирану. "Для нас и для меня лично нет причин критиковать то, что Израиль начал неделю назад", - подчеркнул Мерц.

В то же время Мерц признал, что действия США "не лишены риска". Но оставить все как есть, тоже не было вариантом", - заметил он, подразумевая ядерные амбиции Ирана.

Таким образом, канцлер занял позицию, отличную от своего однопартийца, министра иностранных дел Йоханна Вадефуля. Последний охарактеризовал удар США по Ирану как прискорбный.