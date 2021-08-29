Амирян Гильманов, забытый автор деревянных скульптур в Даугавпилсе. "Чайка" его нашла!

Несколько месяцев назад читатели "Чайки" попросили выяснить, что за деревянные скульптуры вот уже почти 40 лет стоят недалеко от входа в Стропской лесопарк. Оказалось, что это персонажи сказочной повести Анны Бригадере "Спридитис". В 80-х годах ушедшего столетия в лесу установили деревянные фигуры героев сказки, избушку и качели для детей. "Чайка" попыталась узнать, кто автор этих скульптур, однако удалось им это далеко не сразу.
Сказочных персонажей вырезал из дерева Гильманов Амирян Сабирович, бывший лётчик-истребитель и просто очень творческий, талантливый человек. Он уже далеко не молод, ввиду слабого здоровья говорить ему очень тяжело. Однако о его жизни и творчестве "Чайке" рассказали его супруга Людмила и дочь Лилия.
Провожали всем селом
Жизнь — удивительная штука. Ты никогда не знаешь, как она сложится и не можешь предугадать, что ждёт тебя впереди. Так было и с героем нашей истории. Амирян Гильманов родился в простой рабочей семье в 1944 году в Перми (Россия). Кроме него, у родителей было ещё трое детей. Жили они недалеко от Перми в пос. Кислотное. Как и прочие его ровесники, юный Амирян ходил в школу, затем окончил её, и… решил стать лётчиком. Для этого молодой человек поехал поступать в лётное училище в Армавир. Поступить ему удалось с первого раза.
На учёбу Амиряна провожали всем селом. Односельчане очень гордились тем, что он смог поступить безо всякого блата в училище, считающееся известной кузницей авиаторов. Молодой человек старательно учился, и в итоге его мечта сбылась. В Армавире Амирян Гильманов получил высшее лётное образование и стал лётчиком-истребителем первого класса.
За время службы он успел побывать в очень разных местах. Служил в Комсомольске-на-Амуре, Магадане, на Сахалине, на Чукотке. Оттуда его, к тому моменту уже женатого и с детьми, направили служить в Латвию, в Лоцики. Это было последним местом службы Амиряна. После этого семья перебралась в Даугавпилс, где Амирян многие годы работал и создавал удивительные работы из дерева.
Самоучка с золотыми руками
Творчество всегда было неотъемлемой частью жизни Амиряна Гильманова. "Папа никогда не сидел без дела, — вспоминает его дочь Лилия. — Он приходил с работы, вставал за стол, доставал свои инструменты и вырезал из дерева, подбирал какие-то кусочки и складывал из них разные изображения, картины. Потом ему их заливали лаком на мебельном комбинате. Получалось очень красиво. А мы старались ему не мешать в этот момент. Это был его отдых, он так отдыхал".
Среди работ в этой технике у Амиряна Гильманова были и портреты Ленина, и пейзажи, и цветы, герб города, анималистические композиции. Из местной прессы того периода мы узнали, что инкрустации мастера не раз выставлялись на городских и республиканских выставках и получали высокую оценку. В 1987 году ему вручили благодарность за успешное участие в зональном смотре второго Всесоюзного фестиваля народного творчества, посвящённого 70-летию Великого Октября. В феврале того же года Амирян Гильманов участвовал в оформлении праздника проводов зимы в Стропском лесопарке. Он создал снежные фигуры и необычную ледяную горку для детей в виде большой головы сказочного персонажа.
Очень активно мастерить Амирян Гильманов стал в 80-х годах. Пробовал себя в чеканке, занимался резьбой по дереву, создавал деревянные фигуры. Работы мастера ценили. Даугавпилсский краеведческий и художественный музей в начале 80-х приобрёл его работы из дерева в технике интарсия (инкрустация деревом по дереву): "Ягуар", "На озере Свента", "Просторы Латвии". Были выставлены также "Крылатое пламя", "Пустыня", "Вечер", "Удачная охота", "Я не киска", "Панорама Даугавпилса", "Июль".
Но большинство работ мастера были из дерева. Деревянные скульптуры Амиряна Гильманова украшали дворовые площадки, территории детских садов Даугавпилса, парк, а также двор детского дома в Науене. На вопрос, где и как он научился вырезать из дерева, Амирян Сабирович тихо отвечает: "Я сам, всё сам". Сам часами день за днём пробовал, старался, учился, сам искал себе материалы для работ, сам придумывал, во что превратить очередную чурку, причудливый корень или обломанный ствол дерева. Какие-то работы он делал дома, какие-то — во дворе или в небольшом помещении возле морга на Новом Строении, где оборудовал себе маленькую мастерскую.
Дерево для своих работ он брал бросовое, использовал то, что подвернётся под руку. Так кривые и некрасивые коряги превращались в его руках в фигуры животных, сказочных персонажей и декоративные элементы. "Я не столько выдумываю, сколько вглядываюсь в дерево, в его структуру, — сказал когда-то журналисту С. Лесину Амирян Гильманов. — Увижу что-то и помогаю природе раскрыть свою красоту".
"Дядя Коля" и сказочный городок на улице Тукума
Об одной из работ Амиряна Сабировича много писали в местной прессе. Массу положительных отзывов и бесконечную признательность маленьких даугавпилчан с улицы Тукума мастер получил после создания во дворе дома номер 4, в котором жил сам, сказочного городка для детей. Обычный двор многоквартирного дома за лето населили необычные деревянные фигуры: длинноногий жираф, змея, рыба, семейство чёртиков и другие персонажи.
Мастер тщательно выпиливал каждую фигуру, обтёсывал, обстругивал, обжигал паяльной лампой и покрывал лаком. Дети, наблюдая за работой "дяди Коли" (так они называли своего соседа Амиряна Гильманова), не смогли остаться в стороне и стали просить его дать и им немного постругать. Об этом писали в одной из местных газет того времени.
Дядя Коля не стал отказывать юным помощникам и раздал инструменты. Однако желающих помогать оказалось так много, что мастеру пришлось сбегать в магазин и купить для них за пять рублей ещё один комплект стамесок. Часть инструментов дети нечаянно испортили от слишком большого усердия, но дядя Коля не сердился и всегда хвалил своих маленьких помощников, среди которых были не только мальчишки, но и девочки.
О деревянных фигурах, созданных Амиряном Гильмановым для детей во дворе собственного дома, в местной прессе того времени писали так: "Бывший лётчик-истребитель, майор запаса Амирян Гильманов осуществил свою мечту: создал для ребят своего дома по улице Тукума, 4, городок-сказку. <…> Дети уже выразили ему свою признательность. Не словами только, а тем, что целый день их можно видеть во дворе, на глазах родителей. Зовут деревянные чудеса к движению, радуют глаз".
Две страсти: самолёты и творчество
Дочь и жена Амиряна Гильманова говорят, что в его жизни всегда были две страсти. Это самолёты и творчество. Причём бывали ситуации, когда одно исключало другое. У лётчика Амиряна Гильманова был очень красивый почерк. К тому же он хорошо рисовал. Именно поэтому во время службы ему частенько поручали делать стенгазету. В такие моменты лётчик сердился. Почему все летают, а он должен сидеть и рисовать?
Тем не менее без творчества Амирян Гильманов жить не мог. Он создавал всё новые и новые интересные работы. Некоторые из них у него покупали, другие он вырезал безвозмездно, просто на радость людям. Он творил, пока ещё была твёрдой рука. Сейчас мастер уже слаб. Дают о себе знать возраст и состояние здоровья. Но он всё так же живёт в доме на ул. Тукума, в его столе лежат всё те же инструменты для резьбы по дереву. Сохранились и старые чёрно-белые фотографии его работ. И сколько бы лет ни прошло, для поколения 80-х деревянные фигуры Амиряна Гильманова навсегда останутся светлым воспоминанием из далёкого детства.