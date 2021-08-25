В России суд вынес приговор девушке, которая украла у правительства Казахстана миллион долларов

Киршова, родилась в селе Новопокровка под Омском и продавала овощи на оптовом рынке в областном центре. В 2003 году переехала с двумя знакомыми в Казахстан. Там она устроилась работать по фальшивым документам ведущим казначеем в управление казначейства Казахстана, рассказывала в суде представительница прокуратуры.

Обманная схема заключалась в следующем: двое ее знакомых создали в Казахстане фирму, куда взяли на работу внешне похожую на Киршову женщину.

На основе ее паспорта для Киршовой сделали поддельные документы.

Девушка работала в казначействе полгода, получила повышение и тогда перевела своей фирме под видом оплаты работ 500 млн тенге со счета Комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства Казахстана. Киршова поехала в банк и сняла 187 млн тенге - на тот момент эта сумма равнялась миллиону долларов США и 40 миллионам тенге (около 449 279 евро).

Далее Киршова вернулась на рабочее место в казначейство, узнала, что там проходит проверка из-за исчезновения денег, отпросилась домой и вернулась из Астаны в Омск. На родине она несколько раз переезжала в новые регионы:

"Новосибирск, Владивосток, Липецк. Осела в Белгородской области - в одной из глухих деревень, [где] начала новую жизнь: не устраивалась официально на работу, не покупала недвижимость, не общалась с родными", - писали "Вести Омск".