Чт, 26.08.2021
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Уга Думпис, инфекционист

В России участница Pussy Riot Люся Штейн получила 1 год ограничения свободы

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Афганские беженцы начали прибывать в западные страны, вывозные рейсы запустила и Россия.
  • У Запада остается меньше недели, чтобы закончить эвакуацию из Афганистана. Джо Байден согласился завершить ее 31 августа.
  • Новый приговор по "санитарному" делу. Муниципальный депутат и участница Pussy Riot Люся Штейн получила 1 год ограничения свободы.
  • Американская разведка подготовила секретный доклад о происхождении коронавируса.

Муниципальный депутат и участница Pussy Riot Люся Штейн получила 1 год ограничения свободы

Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде одного года ограничения свободы участнице Pussy Riot, муниципальному депутату Люсе Штейн по "санитарному делу".

Штейн была признана виновной в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 33 – частью 1 статьи 236 УК РФ (подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По решению суда Штейн нельзя выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать и участвовать в массовых мероприятиях и выезжать из Москвы без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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