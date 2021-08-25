В России участница Pussy Riot Люся Штейн получила 1 год ограничения свободы
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Муниципальный депутат и участница Pussy Riot Люся Штейн получила 1 год ограничения свободы
Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде одного года ограничения свободы участнице Pussy Riot, муниципальному депутату Люсе Штейн по "санитарному делу".
Штейн была признана виновной в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 33 – частью 1 статьи 236 УК РФ (подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
По решению суда Штейн нельзя выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать и участвовать в массовых мероприятиях и выезжать из Москвы без согласия уголовно-исполнительной инспекции.
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