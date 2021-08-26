Владелец Veselības centrs 4 о дочери, попавшей в тюрьму

"Мне кажется, что я старался проложить ей дорогу в жизни и желал только самого лучшего, но она очень сильно оступилась. Илзе совершила преступление и сейчас отбывает наказание - суровое наказание. И заслуженно. Тут нет оправданий", - говорит Ревалдс в интервью журналу Santa.
"Вопрос и надежда - что будет дальше? Произойдет ли то, что называют умным словом "ресоциализация", и изменит ли она полностью свою жизнь? С другой стороны...
Когда мы смотрим на жизнь других людей со стороны, мы прекрасно видим все ошибки - токсичные отношения, зависимости и созависимости и другие обстоятельства,
- но когда мы сами оказываемся в этом, мы становимся совершенно бессильными, даже если, казалось бы, знаем, как надо действовать. Но... я очень надеюсь".
Конечно, Ревалдс ссылается на отношения своей дочери с пилотом Петерисом Василевскисом, который в настоящее время состоит в отношениях с инфлюенсером Катрине Саулиете.
Напомним, что в феврале этого года портал Sejas получил письмо от читателя, обратившего внимание на прошлое Василевскиса - в письме говорилось, что он состоял в отношениях с Илзе Ревалде с 2010 года. Пара обручилась в апреле 2020 года, но до свадьбы так и не дошло, потому что в начале мая Василевскис начал отношения с инфлюенсером Катрине Саулиете.
Отец Илзе ранее указывал изданию la.lv, что и его дочь, и Василевскис несколько раз попадали в его поле зрения из-за употребления алкоголя, а в последнее время поведение дочери становилось все более и более странным. Вероятно, это было связано со свадьбой, которая так и не состоялась, и новыми отношениями Василевскиса.
На вопрос журнала Santa, знала ли Илзе о том, что, несмотря на случившееся, семья ее все еще любит, Ревалдс ответил: "Она знала. Просто... ей предстоит кардинально переломить свою жизнь. С этими девочками так бывает. Если мы критическим взглядом посмотрим на партнерские отношения других людей, возникают эти парадоксы... Ну а почему девочкам нравятся плохие парни?! Почему им не нравятся правильные, трудолюбивые, умные, верные, ориентированные на семью, предсказуемые, любящие? Почему нужны хулиганы, мачо всякие, неверные? Что влияет на этот выбор?"
Сам Василевскис, комментируя случившееся в беседе с изданием Privātā Dzīve в начале этого года, не опроверг и не подтвердил отношения с Ревалде. Узнав, какие будут вопросы, Василевскис сказал: "Должен ли я чувствовать себя виноватым? Или каждый по-прежнему несет личную ответственность за свои действия? Не хочу ломать голову, чтобы это комментировать".