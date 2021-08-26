Владелец Veselības centrs 4 о дочери, попавшей в тюрьму

"Мне кажется, что я старался проложить ей дорогу в жизни и желал только самого лучшего, но она очень сильно оступилась. Илзе совершила преступление и сейчас отбывает наказание - суровое наказание. И заслуженно. Тут нет оправданий", - говорит Ревалдс в интервью журналу Santa.

"Вопрос и надежда - что будет дальше? Произойдет ли то, что называют умным словом "ресоциализация", и изменит ли она полностью свою жизнь? С другой стороны...

Когда мы смотрим на жизнь других людей со стороны, мы прекрасно видим все ошибки - токсичные отношения, зависимости и созависимости и другие обстоятельства,

- но когда мы сами оказываемся в этом, мы становимся совершенно бессильными, даже если, казалось бы, знаем, как надо действовать. Но... я очень надеюсь".

Конечно, Ревалдс ссылается на отношения своей дочери с пилотом Петерисом Василевскисом, который в настоящее время состоит в отношениях с инфлюенсером Катрине Саулиете.

Напомним, что в феврале этого года портал Sejas получил письмо от читателя, обратившего внимание на прошлое Василевскиса - в письме говорилось, что он состоял в отношениях с Илзе Ревалде с 2010 года. Пара обручилась в апреле 2020 года, но до свадьбы так и не дошло, потому что в начале мая Василевскис начал отношения с инфлюенсером Катрине Саулиете.

Отец Илзе ранее указывал изданию la.lv, что и его дочь, и Василевскис несколько раз попадали в его поле зрения из-за употребления алкоголя, а в последнее время поведение дочери становилось все более и более странным. Вероятно, это было связано со свадьбой, которая так и не состоялась, и новыми отношениями Василевскиса.

На вопрос журнала Santa, знала ли Илзе о том, что, несмотря на случившееся, семья ее все еще любит, Ревалдс ответил: "Она знала. Просто... ей предстоит кардинально переломить свою жизнь. С этими девочками так бывает. Если мы критическим взглядом посмотрим на партнерские отношения других людей, возникают эти парадоксы... Ну а почему девочкам нравятся плохие парни?! Почему им не нравятся правильные, трудолюбивые, умные, верные, ориентированные на семью, предсказуемые, любящие? Почему нужны хулиганы, мачо всякие, неверные? Что влияет на этот выбор?"