Департамент: в Эстонии Covid-19 значится причиной смерти всего одного привитого пациента

Заведующая отделением инфекционных заболеваний Ханна Сепп подчеркивает, что на основании этих неуточненных данных очень легко делать преждевременные выводы, которые приведут к неверному результату.

"Среди этих 53 случаев смерти вакцинированных людей Covid-19 обозначен как основная причина, повлекшая за собой смерть, но как правило в то же врем люди болеют еще несколькими тяжелыми заболеваниями. Например, в извещение о смерти пациента с раком легких врач может поначалу поставить причиной смерти Covid-19, но окончательный диагноз – все-таки рак. В отношении этих 53 случаев смерти окончательная причина смерти еще не известна. Я призываю людей к спокойствию и не делать выводов на основании постов в соцсети, цель которых – сеять страх и сумятицу", - сказала Сепп.

В данных, опубликованных в соцсети, не учтен уровень вакцинации в обществе и то, идет ли речь о завершенном или незавершенном курсе вакцинации. В десяти случаях не прошло предусмотренное производителем вакцины время, необходимое для достижения иммунитета.

Также не у каждого привитого возникает ожидаемая защита, поскольку иммунная система человека может быть ослаблена из-за других заболеваний.

"Люди склонны забывать, что вакцинация не гарантирует бессмертия. Если человек болен раком, коронавирусная вакцина не дает защиты от тяжелого протекания основной болезни. Коронавакцина защищает все-таки от тяжелых осложнений, вызванных заболеванием Covid-19", - поясняет глава инфекционного отделения.

Департамент здоровья напоминает, что вакцинация была начата с групп риска и пожилого населения, что увеличивает показатели смертности среди привитых. По словам Ханны Сепп, привитые от коронавируса люди не должны беспокоиться за свое здоровье, поскольку прививка уменьшает, а не увеличивает риск.

"На основании данных за первое полугодие этого года мы видим избыточную смертность из-за Covid-19, но она, скорее, пощадила вакцинированных. Нынешняя статистика смертей не означает, что у вакцинированных выше вероятность умереть, а отражает естественный социальный процесс, при котором среди пожилых людей смертность в целом выше", - прокомментировала Сепп.