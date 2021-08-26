Не маловато ли? К 1 сентября в детских садах Латвии вакцинированы всего половина сотрудников

По ее информации, к началу сентября 53% педагогов и 51,3% технического персонала в детских садах будут иметь ковид-сертификат.

В свою очередь в школах охват прогнозируется выше - 72,44% среди учителей и 60,09% среди технического персонала.

Результаты опроса

Согласно опросу работников образования, предполагается, что в школах охват вакцинации среди персонала достигнет 80%, а количество привитых от в дошкольных образовательных учреждениях резко не увеличится, сообщила Исупова.

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), вакцинацию от коронавируса в Латвии завершили 47% взрослого населения старше 18 лет.

На сегодняшний день около 731 000 человек, или около 44,2% населения старше 12 лет, получили первую дозу вакцины. Из них около 636 000 человек также получили вторую дозу, а около 112 000 привились однократной вакциной Johnson&Johnson, в результате чего общее число вакцинированных достигло 748 000 - 45,2% населения страны старше 12 лет.

Инфекционист Уга Думпис в соцсетях написал, что в Латвии привиться должны еще по крайней мере 20% населения, чтобы можно было думать о снятии ограничений. Некоторые страны Европы уже достигли такого показателя.