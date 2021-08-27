Байден обещает поймать виновных во взрывах в аэропорту Кабула

"Те, кто совершил нападение, а также любой другой, кто причиняет вред Америке, знают - мы не простим, мы не забудем, мы поймаем вас и заставим вас заплатить", - сказал Байден в телеобращении из Белого дома в четверг вечером.

Он также назвал убитых американских солдат героями.

Байден подтвердил, что войска США покинут Афганистан 31 августа, а до тех пор американские войска продолжат эвакуацию страны.

"Террористы нас не остановят. Мы не позволим им остановить нашу миссию. Мы продолжим эвакуацию", - сказал президент США.

Байден сказал, что у него нет информации о том, что террористическая организация "Исламское государство", взявшая на себя ответственность за теракт, организовала его вместе с исламистской группировкой "Талибан", которая в этом месяце взяла под контроль почти весь Афганистан.

Напоминаем, что вчера, 27 августа, недалеко от международного аэропорта в Кабуле произошел взрыв. По разным данным, погибли около 60 человек, еще около 140 получили ранения.

Как сообщает Reuters со ссылкой на американских военных, взрыв устроил террорист-смертник.

Al Jazeera сообщает, что после взрыва в окрестностях аэропорта также была слышна стрельба. По информации The Wall Street Journal, погибли четверо морских пехотинцев США и не менее 60 афганцев. Fox News информировал, что среди погибших - 10 военных США. Сообщается также о 140 раненых. Президент США Джо Байден отложил встречу с премьером-министром Израиля Нафтали Бенетом ради экстренного совещания в связи со случившимся.

По словам очевидцев, практически одновременно с первым прогремел и второй взрыв - у отеля "Барон" недалеко от аэропорта. В этом отеле обычно останавливались американские граждане, но в последние дни он использовался в основном для размещения ожидающих своей очереди на вылет из Афганистана.