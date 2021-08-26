Фото ⟩ Теракты в Кабуле: погибли около 60 человек, среди них - военные США

Как сообщает Reuters со ссылкой на американских военных, взрыв устроил террорист-смертник.

Al Jazeera сообщает, что после взрыва в окрестностях аэропорта также была слышна стрельба. По информации The Wall Street Journal, погибли четверо морских пехотинцев США и не менее 60 афганцев. Fox News информировал, что среди погибших - 10 военных США. Сообщается также о 140 раненых. Президент США Джо Байден отложил встречу с премьером-министром Израиля Нафтали Бенетом ради экстренного совещания в связи со случившимся.

По словам очевидцев, практически одновременно с первым прогремел и второй взрыв - у отеля "Барон" недалеко от аэропорта. В этом отеле обычно останавливались американские граждане, но в последние дни он использовался в основном для размещения ожидающих своей очереди на вылет из Афганистана.

Сотрудник Fox News со ссылкой на источники сообщил, что вблизи аэропорта находятся "сотни бойцов" террористической группировки "Вилаят Хорасан" и что в ближайшее время возможны новые атаки. Эта группировка в 2014 году откололась от "Талибана" по идеологическим соображениям и присягнула на верность ИГИЛ. Издание Politico также информирует, что к теракту причастно "Исламское государство".

Спустя несколько часов после терактов у аэропорта и отеля в Кабуле произошли еще как минимум два новых взрыва, сообщает телеканал Alarabiya.

Об одном из них в своем Twitter сообщил владелец кабульского издания Etilaatroz Заки Дарьяби.

Это первый теракт в Афганистане после захвата власти "Талибаном".

Позже стало известно, что ответственность за два взрыва возле аэропорта взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Об этом в Twitter сообщила Рита Кац, организация которой отслеживает активность террористов в социальных сетях. ИГИЛ подтвердила, что взрыв у аэропорта устроил смертник.

Picture from near Baron Gate, Kabul airport. Explosion just now. #Afgahnistan pic.twitter.com/jypJkS0YxJ — Gareth Browne (@BrowneGareth) August 26, 2021

Another picture taken close to Baron Hotel, Kabul airport #Afghanistan pic.twitter.com/g3BAQBWGaU — Gareth Browne (@BrowneGareth) August 26, 2021

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX