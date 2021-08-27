Латвия приняла 15 афганцев, а МИД продемонстрировал готовность принять еще восемь семей

В министерстве отметили, что Латвия сделала это в ответ на просьбу Верховного представителя Европейского союза (ЕС) Джозефа Боррелла спасти местных контрактников из офиса ECHO в Афганистане.

В настоящее время 15 человек находятся в Центре для просителей убежища "Муциниеки".

В то же время Министерство иностранных дел продемонстрировало готовность принять еще трех сотрудников ЕС с семьями, а также до пяти афганских сотрудников, которые работали в международных структурах НАТО, вместе со своими семьями.

Министерство заявило, что оно работает с Министерством внутренних дел, Министерством обороны (AM) и международными партнерами, чтобы помочь нескольким категориям граждан в Афганистане, которые когда-то помогали Латвии и которые подвергались риску после прибытия талибов в Кабул. Эти афганцы работали с международными деятелями, чтобы обеспечить международную безопасность.

Прежде всего, это афганцы, идентифицированные Министерством обороны Латвии, которые когда-то сотрудничали с контингентом Национальных вооруженных сил (НАФ) в Афганистане. Они также являются афганцами, которые работали в органах ЕС в Афганистане. Министерство иностранных дел также продемонстрировало готовность принять афганцев, которые работали в международных миссиях НАТО.