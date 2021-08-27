Полицейские, пострадавшие при штурме Капитолия, подали в суд на Трампа

Полицейские назвали беспорядки в Капитолии "атакой, спровоцированной и поддержанной" Трампом, его окружением и симпатизирующими ему радикалами, дабы помешать Конгрессу утвердить итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

Из-за незаконных действий ответчиков истцы подверглись нападению, в них плевали, распыляли слезоточивый газ и спрей для отпугивания медведей, более того - подвергали оскорблениям и заставили опасаться за свою жизнь. Известно, что травмы истцов, нанесенные ответчиками, сохраняются по сей день.

Трамп направил своих сторонников к Капитолию, не призывал их остановить нарушения, хотя знал о грозящей людям в Капитолии опасности, и не осудил их после штурма.

Полицейские Капитолия требуют компенсации, размер которой предлагается определить суду.

Однако это не первый иск против Трампа со стороны сотрудников полиции Капитолия. Был случай, когда двое офицеров потребовали от Трампа в общей сложности 150 тысяч долларов (127 779 евро) за то, что он, по их мнению, своим поведением спровоцировал штурм Капитолия.