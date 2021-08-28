Начинается Рижский марафон: что нужно знать об ограничениях на движение транспорта
В субботу, 28 августа, в центре столицы начинаются мероприятия Рижского марафона Rimi. Первый день - Детский.
В субботу, 28 августа, в центре столицы начинаются мероприятия Рижского марафона Rimi. Первый день - Детский.
С 9:00 до 14:00 пройдут забеги для самых маленьких участников марафона на дистанциях 200 и 400 метров, а в 15:00 начнется 4,2-километровый семейный забег.
Старт забегов - у памятника Свободы. На территории соревнований необходимо соблюдать дистанцирование, а взрослые должны находиться в масках.
Марафон продолжится в воскресенье соревнованиями среди взрослых.
Протокол эпидемиологической безопасности предусматривает три уровня безопасности забегов:
До 6:00 30 августа закрыто движение транспортных средств на Набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас.
В субботу, 28 августа, с 15:00 до 16:30 в рамках марафона пройдет "Семейный забег": по маршруту площадь Бривибас - бульвар Зигфрида Анны Мейеровица - улица Кр.Валдемара - Вантовый мост - разворот напротив улицы Кипсалас - Вантовый мост-площадь Пилс - улица Торня - площадь Пилс - улица Муйтас - Набережная 11 ноября.
Полиция остановит движение на этом маршруте с 14:30 до 16:00.
В воскресенье, 29 августа, с 7:00 до 17:00 пройдет марафонский забег: от площади Бривибас до Густава Земгала гатве, затем по Межапарку, обратно в центр города, через Вантовый мост в Пардаугаву до улицы Булю и обратно по Каменному мост до Набережной 11 ноября.
В свою очередь полумарафон, забеги на 10 и 5,5 км, пройдут как в центре города, так и в Пардаугаве.
Движение на маршрутах забегов будет ограничено и закрыто с 6:00 до 18:00, а движение общественного транспорта будет закрыто с 7:00.
Во время Семейного забега в детский день и во время Рижского марафона Rimi на месте проведения мероприятия запрещается движение электросамокатов, велосипедов, велорикш, электромобилей и конных повозок. Еще до марафона будет запрещено останавливаться и стоять на Домской площади.
До 6:00 30 августа будет запрещено останавливаться и стоять на Набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас и на параллельной улице, примыкающей к Набережной 11 ноября со стороны Вецриги на участке от Полю гате ворот до улицы Яуниела.