Массовое тестирование перед началом учебного года выявило 72 случая Covid-19

На сегодняшний день в отношении образовательных учреждений проведено 81 334 скрининговых теста. Массовое тестирование выявило 72 случая Covid-19.

Доля положительных случаев против тестируемых составила 0,09%, что меньше, чем в обществе в целом. Данные SPKC показывают, что доля случаев Covid-19 среди тестируемых на этой неделе колебалась от 0,5% до 2%.

Как известно, на этой неделе в Латвии перед началом учебного года стартовало массовое тестирование школьников на Covid-19. Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс предупреждал, что с началом тестирования школьников показатели заболеваемости Covid-19 в стране вырастут.

Как сообщал RUS TVNET, за минувшие сутки в Латвии выявлено 256 новых случаев Covid-19, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 101,7 до 109,5 случая на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки инфицированных 225 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 31 человек был вакцинирован. Вчера в Латвии сделано 39 511 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%.