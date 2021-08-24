Учащиеся должны сдавать тест на Covid-19 по слюне. Смотрите инструкцию!

Институт BIOR подготовил информационный материал о том, как правильно делать слюнный тест. В видеоматериале объясняется, что тест -

абсолютно безболезненный и простой, кроме того, он не занимает много времени.

В классе ребенок получит набор со всем необходимым для теста: небольшую пробирку, пакет биобезопасности, в который все можно потом сложить, обычную салфетку и специальные спиртовые салфетки. Вместе с этим идет форма и небольшая наклейка, на которой нужно будет написать свое имя и фамилию.

За час до теста рекомендуется выпить стакан воды, а за полчаса до него лучше не есть, не пить и не чистить зубы.

В данный момент сюжет подготовлен только на латышском языке, однако он достаточно нагляден, чтобы разобраться могли и школьники, владеющие латышским языком на уровне младших классов.

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Планируется тестировать около 200 000 человек в неделю, что станет вызовом для поставщиков услуг, образовательных учреждений, детей и их родителей. Основным способом тестирования будут слюнные тесты, но при необходимости также будут использоваться мазки из носоглотки.