Школы перепутали пробирки с образцами, несколько школьников получили неправильный результат теста

Правда - утверждение соответствует правде, высказывание точное и фактологически доказуемое.

Сначала внимание Re:Check привлек пост в Facebook. В нем сообщалось, что школьник получил отрицательный результат слюнного теста на Covid-19, хотя сам его и не сдавал.

В посте сказано:

"У меня есть крестник, который должен был пойти 1 сентября в 9-й класс в среднюю школу Вилиса Плудониса. Переболел ковидом, привит. Вчера, конечно, на сдачу слюнного теста не пошел. И, к моему удивлению, сегодня утром мама крестника получила на электронную почту отрицательный результат теста ребенка".

Re:Check проверил утверждение и убедился, что это правда. Были и другие такие случаи.

К посту был присоединен и скриншот результата теста с замазанным именем пациента. Автор поста Кристине Лиепукалне в телефонном разговоре с Re:Check рассказала, что сейчас отрицательный результат теста 14-летнего школьника, сданный в E.Gulbja laboratorija, аннулирован. Она также отослала Re:Check полный результат анализа теста и сообщение об аннулировании, чтобы можно было убедиться в личности школьника.

Лиепукалне указала, что в классе ее крестника было несколько детей, которым не требовалось сдавать тест. Школы получили пробирки для всех учеников - и для тех, кому тест сдавать не надо. Школа сложила их все вместе и отправила в лабораторию как пустые пробирки, так и полные, в которых были полученные от тестируемых детей образцы слюны.

В свою очередь лаборатория перед тестированием не проверила, была ли в пробирках слюна. Дело в том, что передаваемые детям для сдачи тестов пробирки изначально не пустые - в них находится реагент.

Лиепукалне также сказала, что ей известно о нескольких подобных случаях.

Ее историю в телефонном разговоре с Re:Check подтвердил и представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс: "Не были соблюдены инструкции, поэтому так и произошло". Он пояснил, что "каждая лаборатория, обслуживающая школы, инструкции передала, инструкции доступны и в интернете". Несмотря на это, согласно предоставленной представителем Минздрава информации, такая проблема возникла в нескольких школах. К моменту публикации статьи Шнейдерс не мог уточнить, сколько человек и сколько школ получили неправильные результаты.

Re:Check связался и с E.Gulbja laboratorija, однако комментария до момента публикации статьи получить не удалось.

Представитель Минздрава отметил, что проблема известна, ее еще раз обсудят как со школами, так и с Министерством образования и науки, чтобы подобных ситуаций больше не возникало.

Он указал, что констатированы и другие ошибки: "В общем процессе - передаче образцов школам, раздаче, сборе образцов, передаче лабораториям для анализа - проблемы констатированы в нескольких ситуациях". Например, неправильно были промаркированы пробирки, в результате чего перепутались имена учеников.

В СМИ ранее уже сообщалось об ошибках в связи с тестированием в школах. Например, некоторые школы вовремя не получили комплекты для теста, писал lsm.lv.