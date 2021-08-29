В районе аэропорта Кабула произошел мощный взрыв. Удар нанесли США

Источник BBC в Министерстве здравоохранения Афганистана сообщил, что взрыв в Кабуле, вероятно, был вызван ракетным ударом. По его данным, ракета ударила в дом возле аэропорта, однако сам аэропорт не был затронут.

В социальных сетях появились видеозаписи последствий взрыва.

Another Footage -Kabul, PD15 pic.twitter.com/IgE7Bptcpo — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 29, 2021

Агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников вскоре сообщило, что ракетный удар был нанесен военными США по подозреваемым террористам "Исламского государства".

Телеканал "Дождь" со ссылкой на местные СМИ сообщает, что в результате взрыва погибли два человека, еще трое получили ранения.

Днем ранее, в субботу, 28 августа, пресс-служба Белого дома распространила документ, в котором говорилось, что в самое ближайшее время в Кабуле может произойти еще один теракт.