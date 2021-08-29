Байден сообщил об угрозе нового теракта в Кабуле в ближайшее время

I said we would go after the group responsible for the attack on our troops and innocent civilians in Kabul, and we have. My full statement on the strike that U.S. forces took last night against the terrorist group ISIS-K in Afghanistan: https://t.co/hOb6xQ4ZZv — President Biden (@POTUS) August 28, 2021

"Ситуация на месте по-прежнему - крайне опасная, и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой", - отметил американский лидер. "Наши командующие сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов", - добавил он.

Глава американского государства распорядился, чтобы были приняты все возможные меры для защиты американских сил в Афганистане. При этом в военном командовании подтвердили, что обеспечат безопасную передислокацию персонала.

Вашингтон продолжает эвакуацию из Кабула

Байден добавил, что - несмотря на сложную ситуацию в Кабуле - эвакуация мирных жителей продолжается. Так, 27 августа из страны были вывезены порядка 6800 человек, в том числе сотни граждан США. Кроме того, по словам американского президента, в Вашингтоне состоялось обсуждение того, как помочь желающим покинуть страну после завершения вывода военных США 31 августа.

У Байдена состоялся брифинг с командой по нацбезопасности

Глава Белого дома добавил, что утром 28 августа встретился с командой по национальной безопасности в Вашингтоне и представителями командования на местах. В ходе брифинга обсуждалась спецоперация, в ходе которой был нанесен удар по отделению террористической группировки "Исламское государство (ИГ) в Афганистане, называющему себя "ИГ-Хорасан".

США готовы к новым ударам по боевикам

"Я сказал, что мы будем преследовать группировку, ответственную за нападение на наших военнослужащих и на невинных мирных жителей в Кабуле, и мы это сделали", - отметил Байден. "Этот удар не был последним. Мы будем продолжать преследовать всех, кто причастен к этому чудовищному нападению, и заставим их заплатить", - подчеркнул он.

Американский лидер указал, что ответ последует, "если кто-то попытается причинить вред Соединенным Штатам или напасть" на американские войска.

Генерал: В результате спецоперации США убиты два боевика ИГ

Между тем американский генерал Хэнк Тейлор на брифинге в Пентагоне 28 августа сообщил, что в результате спецоперации в Афганистане "были убиты два члена ИГ высокого ранга, еще один ранен". По словам Тейлора, один из боевиков, в частности, планировал операции "ИГ-Хорасан". По словам Тейлора, мирные жители в результате удара беспилотника в провинции Нангархар на востоке Афганистана, близ границы с Пакистаном, не пострадали.

Двойной теракт в Кабуле

Вечером 26 августа два теракта были совершены в районе международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, откуда велась эвакуация иностранных граждан и местных жителей после захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан".