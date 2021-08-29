De facto: Мигрантов с границы Латвии и Беларуси увели латвийские службы

Беларусь поспешила использовать информационный вакуум в своих интересах. В конце недели белорусские пограничники опубликовали видеоролик, на котором видно, что латвийские вооруженные силы и пограничники заставляют мигрантов из приграничной зоны пройти глубже на территорию Латвии и перейти на другой участок границы.

Скорее всего, позже пересекавшие границу были перемещены обратно на белорусскую сторону, поскольку, согласно статистике МВД, на этой неделе на латвийской стороне новых задержанных нарушителей границы не было.

"Эти люди не были допущены на территорию Латвии в соответствии с распоряжением Кабинета министров. Эти люди, очевидно, находятся на территории Республики Беларусь, где мы не контролируем их передвижения", - рассказала программе LTV министр внутренних дел Мария Голубева, не упомянув, как именно мигранты ушли с границы.

Один из мигрантов незадолго до того, как группа покинула границу, записал разговор с человеком, который выдавал себя за сотрудника Миграционной службы Латвии. Он призвал группу пойти с ним на дорогу, где им можно было бы помочь.

"Наша главная задача - проинтервьюировать вас. Наша основная задача - проверить вашу личность. Это означает проверку ваших паспортов или других документов", - сказал мужчина мигрантам по-английски.

Мужчина объяснил мигрантам, что помощь на границе не может быть оказана из-за трудностей доступа: "Мы можем предложить вам теплую пищу, воду, медицинскую помощь. Мы не можем сделать этого в этой зоне".

Министр внутренних дел Голубева на просьбу прокомментировать эту беседу ответила, что у нее нет информации о такой практике. "За этот период [с момента объявления режима чрезвычайной ситуации] по гуманитарным соображениям были задержаны и помещены в центр размещения нарушителей 25 человек. Это не дает им права ходатайствовать о предоставлении убежища, их просто задерживают, чтобы они не умерли. Но не было случаев, чтобы человека проинтервьюировали и затем вернули в Беларусь. По крайней мере, я ничего подобного не знаю, и это было бы незаконно", - сказала министр.

В Государственной пограничной охране прямо не ответили на вопрос, был ли на записи слышен голос пограничника и отправились ли мигранты за ним, но в службе пояснили, что "выполняют лишь минимально необходимые мероприятия, чтобы обеспечить задачу по возвращению лиц назад".

"Приказ о чрезвычайной ситуации позволяет использовать физическую силу и специальные средства для обеспечения возвращения нелегальных мигрантов в страну отправления, но в случаях, выявленных до сих пор, Государственная пограничная охрана не использовала никаких специальных средств или методов для обеспечения выполнения этих задач.

Людей призывают добровольно воздерживаться от незаконного пересечения государственной границы, а также сопровождают в безопасное место, откуда они могут вернуться в Республику Беларусь",

- ответила представитель пограничной службы Кристине Петерсоне.

Из рассказов мигрантов следует, что они приехали в Беларусь в качестве туристов, в основном из Ирака, и что они сами искали дорогу в Европейский Союз и, особенно в последнее время, под давлением белорусских служб направлялись к границе, и назад их уже не пускали.