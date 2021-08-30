Обыски в сети салонов красоты: наличные пытались спрятать в мусорнике

В августе Департамент налоговой и таможенной полиции СГД провел 20 обысков в помещениях компании и в местах жительства в Риге, Юрмале, Лимбажи, Мадоне и Лиепае.

При обыске были обнаружены и изъяты наличные в размере 9000 евро,

их во время обыска пытались спрятать в мусорном ведре.

В ходе обысков были изъяты табели учета рабочего времени, платежные ведомости в конвертах, а также другие доказательства, относящиеся к уголовному производству, которые будут проанализированы в ходе досудебного расследования.

В ходе первоначального досудебного расследования выяснилось, что с октября 2019 года по июль 2021 года компания не фиксировала полную сумму заработной платы в регистрах бухгалтерского учета и неофициально выплачивала неучтенную часть зарплаты зарегистрированным в компании сотрудникам.

Предприятие также предоставило в налоговую администрацию документы, содержащие недостоверную информацию о заработной плате, таким образом, не уплачивая подоходный налог и не производя обязательные взносы государственного социального страхования. Ущерб, нанесенный госбюджету, составляет более 844 000 евро.

Уголовное дело возбуждено в соответствии с характеристиками уголовных преступлений, предусмотренных частью второй статьи 218 Уголовного закона Латвии.

В настоящее время в интересах расследования никакой дополнительной информации не предоставляется.