Какой вопрос предполагаемая дочь Путина хотела бы задать отцу?

Оказавшись перед Владимиром Путиным, она бы спросила: "Почему?". Девушка не стала уточнять, в чем именно заключается ее вопрос.

У Луизы также спросили, была ли у нее личная встреча с президентом. Она отказалась отвечать на данный вопрос.

Помимо этого, девушка рассказала, что после "шумихи" о ней в СМИ она создала собственный бренд одежды под названием 123th AVE. Так, она призналась, что "приобрела больше, чем утратила". Луиза добавила, что не планировала ничем заниматься, поскольку ее ничего не интересовало, однако "после всего этого" она "обрела какую-то мощь, уверенность в себе, энтузиазм".

По ее словам, деньги на создание своего бренда она взяла из доходов от рекламы в соцсетях.

Контекст

В ноябре 2020 года издание "Проект" в рамках серии расследований "Железные маски" опубликовало текст "о том, как близкая знакомая Владимира Путина получила часть России".

В публикации говорится, что жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих разбогатела после знакомства с Путиным. В 2003-м у Кривоногих родилась дочь. Утверждается, что внешне Елизавета (Луиза) очень похожа на Владимира Путина, а в документах о ее рождении отец не указан, однако отчество - Владимировна. В своем расследовании Алексей Навальный также упомянул Елизавету.

Родство с Путиным Луиза никак не комментировала.