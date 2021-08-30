Афганистан: после авиаудара США погибли девять мирных жителей Кабула, в том числе шестеро детей

Родственник семьи сообщил, что среди погибших была двухлетняя девочка. По его словам, это была "обычная семья".

"Мы не ИГИЛ. Это был семейный дом, где жили мои братья со своими семьями",

- поделился он.

В воскресенье, 29 августа, США нанесли удар по предполагаемому террористу-смертнику, готовившему теракт у аэропорта Кабула, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. По их же информации, подозреваемый убит.

Билл Урбан, представитель Центрального командования сообщил, что после атаки беспилотника в машине предполагаемого террориста взорвалось большое количество взрывчатки, что "могло привести к дополнительным жертвам".

"Мы были бы сильно опечалены любой потенциальной гибелью невинных",

- добавил он.

Удар беспилотника 29 августа - уже второй удар сил США по террористической группировке "Исламское государство" на территории Афганистана. Ранее 27 августа Центральное командование сообщило о двух убитых высокопоставленных членах группировки.