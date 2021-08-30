Афганистан: после авиаудара США погибли девять мирных жителей Кабула, в том числе шестеро детей

Родственник семьи сообщил, что среди погибших была двухлетняя девочка. По его словам, это была "обычная семья".
"Мы не ИГИЛ. Это был семейный дом, где жили мои братья со своими семьями",
В воскресенье, 29 августа, США нанесли удар по предполагаемому террористу-смертнику, готовившему теракт у аэропорта Кабула, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. По их же информации, подозреваемый убит.
Билл Урбан, представитель Центрального командования сообщил, что после атаки беспилотника в машине предполагаемого террориста взорвалось большое количество взрывчатки, что "могло привести к дополнительным жертвам".
"Мы были бы сильно опечалены любой потенциальной гибелью невинных",
Удар беспилотника 29 августа - уже второй удар сил США по террористической группировке "Исламское государство" на территории Афганистана. Ранее 27 августа Центральное командование сообщило о двух убитых высокопоставленных членах группировки.
США начали атаковать террористов ИГИЛ после теракта у аэропорта Кабула, который произошел 26 августа. Тогда в результате серии взрывов погибли около 200 человек, в их числе 13 американских военных. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство". После случившегося президент США Джо Байден дал приказ атаковать лидеров и объекты группировки.