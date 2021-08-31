Вт, 31.08.2021
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Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD)

Известный кардиолог о том, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/dindumphoto

Известный американский кардиолог Джоэл Кан поставил перед собой амбициозную цель: предотвратить один миллион сердечных приступов. Он не скрывает того факта, что это можно сделать не только исключительно при помощи лекарств, но для этого необходимо многое изменить в жизни. Во время дистанционных лекций для латвийских врачей и фармацевтов, доктор Кан поделился своим практическим опытом.

В арсенале ученого не только современные лекарства и научно обоснованные методы лечения, но и альтернативные методы терапии. Кардиологи считают сердечно-сосудистые заболевания катастрофой, которую можно предотвратить. Подобно специалистам по безопасности дорожного движения, которые учат нас избегать пробок и аварий, американский кардиолог напоминает, что неправильное питание и образ жизни часто могут быть причиной болезни.

И если изменить свой образ жизни, то многих неприятностей можно избежать.

Изменения начинаются в кровеносных сосудах

Заболеваний, вызванных какими-либо внешними раздражителями, немного. Когда новая обувь натирает мозоль, причина боли очевидна. Между тем, сгусток крови, забивший кровеносный сосуд, часто сообщает о себе только тогда, когда происходит катастрофа, то есть сердечный приступ или инсульт.

Проблемы со свертываемостью крови ощущаются не сразу и похожи на бомбу замедленного действия. Система свертывания крови необходима человеческому организму. Без нее человек мог бы истечь кровью даже после пареза пальца или незначительной травмы. Однако проблемы со свертываемостью крови таят множество опасностей.

Пандемия COVID-19 определяет новый подход к профилактике тромбозов. хорошо известно, что коронавирус может вызывать серьезные осложнения, когда тромбы закупоривают кровеносные сосуды.

Кардиологи предупреждают, что этот вирус поражает не только клетки легочной ткани, но и эндотелий, внутреннюю ткань кровеносных сосудов, что может вызвать сердечный приступ или инсульт. Об этом свидетельствует латвийская статистика избыточной смертности среди людей старше 50 лет.

В юности он решил стать врачом

Анализируя связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями свертывания крови, американский кардиолог Кан вылечил десятки тысяч пациентов. Начав свою карьеру 25 лет назад, американский ученый основывался на убеждении, что изменение режима питания и здоровый образ жизни могут предотвратить образование тромбов и сердечных приступов со смертельным исходом.

Многие пациенты благодарны ему за то, что в молодости он связал свой путь с медициной.

Джоэл Кан выполнил множество исследовательских, терапевтических, инвазивных процедур, таких как баллонная ангиопластика (когда небольшой баллон вводится в кровеносный сосуд через катетер, который расширяет его и, таким образом, восстанавливает нормальный кровоток) и стентирование (когда небольшой кровеносный сосуд расширяется). Эти минимально инвазивные процедуры спасли множество жизней.

Предложил комбинацию двух методов

Сделав впечатляющую карьеру и став влиятельным экспертом, доктор Кан внес значительный вклад в профилактику сердечно-сосудистых заболеваний в Соединенных Штатах. Он убежден, что одних лекарств и сложных процедур недостаточно для защиты пациентов от повторных сердечных приступов и частичного инфаркта миокарда.

Доктор Кан продолжает проводить различные исследования по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, такие как пересмотр рациона пациентов и его предложения по изменению в образе жизни показали, что можно предотвратить или замедлить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователь начал использовать программы лечения болезней сердца, основанные на изменении питания. Исследования показали, что существует шесть основных факторов, снижающих риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Бросьте курить, займитесь физической активностью и тем самым снизьте этот риск на 92 процента, - говорит профессор Кан. - А лучший витамин для человека - это здоровый образ жизни, который помогает предотвратить преждевременную смерть".

Американский кардиолог напоминает, что в природе существуют эффективные средства, особенно подходящие для лечения и защиты артерий от болезней сердца. Среди прочих можно назвать гранаты, чеснок, плоды бергамота, которые используют в фармацевтической и пищевой промышленности, а также зеленый чай.

В мире есть много растений, благоприятных для сердечно-сосудистой системы, такие как различные зеленые салаты и травы с противовоспалительным действием, фрукты и ягоды, орехи с "хорошими" жирами, семена, семена льна, авокадо и бобовые, такие как чечевица и фасоль.

Блюда с ферментированными бобами

Достижения доктора Кана были дополнены не только образовательными программами по предотвращению тромбоза мозга, сердца, ног и других важных частей тела, но и знакомством с японской культурой питания и привычкой жителей этой страны отдавать предпочтение продуктам полезным для кровообращения и сосудов. Речь идет о блюде натто - это ферментированные соевые бобы, которые японцы любят есть на завтрак.

Натто - это традиционная ферментированная пища, которую жители страны восходящего солнца использовали более 1000 лет. Ее получают путем ферментации вареных соевых бобов с использованием специальной бактерии bacillus subtillus natto.

Эта пища содержит много полезных для здоровья веществ, таких как витамин K, белок, витамин E, витамин B, а наиболее важным ингредиентом является фермент наттокиназа. Это биологически активное вещество, которое считается одной из естественных альтернатив для профилактики нарушений кровообращения и тромбозов. По сравнению с другими антикоагулянтами и фибринолитиками наттокиназа не вызывает побочных эффектов и легко всасывается в кишечнике. Есть страны, где наттокиназа включена в схемы лечения, используемые анестезиологами.

Воодушевленный ролью ферментированных соевых бобов в защите сосудов, доктор Кан основал в США крупнейшую группу поддержки растительного питания.

Доктор Кан - один из первых врачей, которые объединили эффективную стратегию профилактики с современными методами лечения для улучшения здоровья пациентов и их долгосрочной жизнеспособности. Его путь к званию лучшего врача начался после окончания первоклассной медицинской школы Мичиганского университета. Позже он стал профессором клинической кардиологии в Государственном университете Уэйна и адъюнкт-профессором медицины в Медицинской школе Уильяма Бомонта при Оклендском университете. Чтобы лучше лечить пациентов, Кан стал первым врачом в мире, получившим в 2013 году сертификат кардиолога Университета Южной Флориды.

Доктор Кан - автор нескольких международных бестселлеров. Он написал популярные книги - "Решения для здорового сердца" и "Мертвые лидеры не получают премии". Он был удостоен звания врача Американской программы профилактики сердечных заболеваний от журнала Reader's Digest.


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