Кардиологи предупреждают, что этот вирус поражает не только клетки легочной ткани, но и эндотелий, внутреннюю ткань кровеносных сосудов, что может вызвать сердечный приступ или инсульт. Об этом свидетельствует латвийская статистика избыточной смертности среди людей старше 50 лет.

В юности он решил стать врачом

Анализируя связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями свертывания крови, американский кардиолог Кан вылечил десятки тысяч пациентов. Начав свою карьеру 25 лет назад, американский ученый основывался на убеждении, что изменение режима питания и здоровый образ жизни могут предотвратить образование тромбов и сердечных приступов со смертельным исходом.

Многие пациенты благодарны ему за то, что в молодости он связал свой путь с медициной.

Джоэл Кан выполнил множество исследовательских, терапевтических, инвазивных процедур, таких как баллонная ангиопластика (когда небольшой баллон вводится в кровеносный сосуд через катетер, который расширяет его и, таким образом, восстанавливает нормальный кровоток) и стентирование (когда небольшой кровеносный сосуд расширяется). Эти минимально инвазивные процедуры спасли множество жизней.

Предложил комбинацию двух методов

Сделав впечатляющую карьеру и став влиятельным экспертом, доктор Кан внес значительный вклад в профилактику сердечно-сосудистых заболеваний в Соединенных Штатах. Он убежден, что одних лекарств и сложных процедур недостаточно для защиты пациентов от повторных сердечных приступов и частичного инфаркта миокарда.

Доктор Кан продолжает проводить различные исследования по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, такие как пересмотр рациона пациентов и его предложения по изменению в образе жизни показали, что можно предотвратить или замедлить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователь начал использовать программы лечения болезней сердца, основанные на изменении питания. Исследования показали, что существует шесть основных факторов, снижающих риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Бросьте курить, займитесь физической активностью и тем самым снизьте этот риск на 92 процента, - говорит профессор Кан. - А лучший витамин для человека - это здоровый образ жизни, который помогает предотвратить преждевременную смерть".

Американский кардиолог напоминает, что в природе существуют эффективные средства, особенно подходящие для лечения и защиты артерий от болезней сердца. Среди прочих можно назвать гранаты, чеснок, плоды бергамота, которые используют в фармацевтической и пищевой промышленности, а также зеленый чай.

В мире есть много растений, благоприятных для сердечно-сосудистой системы, такие как различные зеленые салаты и травы с противовоспалительным действием, фрукты и ягоды, орехи с "хорошими" жирами, семена, семена льна, авокадо и бобовые, такие как чечевица и фасоль.

Блюда с ферментированными бобами