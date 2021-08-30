В Латвии 106 подростков получили не ту дозу вакцины от Covid-19

"Такие случаи были. Все они были зафиксированы. В первую очередь мы связывались с родителями и семейными врачами, чтобы следить за здоровьем этих подростков", - сказала представитель Бюро вакцинации Инга Васильева.

Она отмечает, что поставщики услуг были повторно проинструктированы и что в центрах массовой вакцинации была введена специальная маркировка для подростков, чтобы сотрудник четко знал, что перед ним стоит подросток. На сегодняшний день такие случаи полностью искоренены.

"С биологической точки зрения вреда быть не должно. Глядя на то, что произошло вначале, а теперь, спустя несколько месяцев, мы видим, что такая же доза, точно такая же вакцина, была одобрена для детей в возрасте от 12 лет. Видим, что все в порядке. Но в то же время - не зря мы используем зарегистрированные препараты, а регулирующий орган регистрирует их для определенной возрастной группы, что всегда должно соблюдаться", - сказала председатель Государственного совета по иммунизации и инфектолог Даце Завадская.