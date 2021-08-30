В воскресенье семь человек пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу

В целом с 10 августа предотвращены попытки 749 человек пересечь государственную границу.
В начале прошлой недели сообщалось о нескольких десятках мигрантов, застрявших на латвийско-белорусской границе, потому что их не пускала ни одна, ни вторая страна. Затем эта группа людей с границы исчезла.
Как сообщалось ранее, с учетом роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство приняло решение об объявлении с 11 августа по 10 ноября чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.