Пн, 30.08.2021
Многие бренды используют изображения разных моделей, которые могут отличаться цветом кожи, полом и так далее. В этом нет никакой провокации - это просто голос времени. Константин Зимен, сооснователь компании "Ёбидоёби"
Константин Зимен, сооснователь компании "Ёбидоёби"
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В воскресенье семь человек пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу

Граница. ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Государственная пограничная охрана (ГПО) в воскресенье предотвратила попытки семи человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству LETA в ГПО.

В целом с 10 августа предотвращены попытки 749 человек пересечь государственную границу.

В начале прошлой недели сообщалось о нескольких десятках мигрантов, застрявших на латвийско-белорусской границе, потому что их не пускала ни одна, ни вторая страна. Затем эта группа людей с границы исчезла.

Как сообщалось ранее, с учетом роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство приняло решение об объявлении с 11 августа по 10 ноября чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.


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