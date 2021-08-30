Только привитым или же дистанционно? Вузы просят быстрее решить вопрос об организации учебного процесса

"Хотите учиться? Вакцинируйтесь!" Некоторые вузы высказали такую ​​позицию еще в конце весны, планируя новый учебный год, потому что невозможно подготовить хорошего врача или хорошего актера дистанционно.

Неделя в университетах началась напряженно. Прошли внеочередные заседания ректоров, деканов и министерств. Причина - долгожданные и запоздалые поправки к Правилам Кабинета Министров 360, в которых вкратце говорится, что можно будет учиться очно. И тесты, вопреки прогнозам самих вузов, будут вариантом только на переходный период в полтора месяца.

Что делать с непривитыми студентами и преподавателями потом - остается на усмотрение университетов. Посещать лекции очно им не разрешат.

"Правительственные постановления предусматривают, что высшее учебное заведение само несет ответственность за уровень качества, если оно придерживается дистанционной модели, но это растяжимое понятие и измерить его можно только через несколько лет, проводя аккредитацию.

Поэтому для подготовки хороших актеров необходимо встречаться лично и пойти в направлении более строгого регулирования", - поясняет ректор Латвийской академии культуры Рута Муктупавела.

В Академии культуры не будет переходного периода. Выбор должен быть сделан сейчас. И если прививку не хочется делать из-за собственных убеждений, то необходимо вовремя уведомить академию, чтобы можно было принять следующих по списку. Однако документы пока никто не забирал.

"Это специфика университета. Мы не можем обучать актерскому мастерству в масках... Все предупреждены. Необходимо присутствие", - объясняет Муктупавела.

По сравнению с 600 студентами Академии культуры в крупных университетах решить эту проблему гораздо сложнее. 14 000 учатся в Рижском техническом университете (РТУ), более 15 000 - в Латвийском университете.

Латвийский университет решил, что после знаменательного 10 октября содержание учебного пособия не будет дублироваться или специально адаптироваться, чтобы невакцинированные могли успевать. Может случиться так, что одна лекция будет доступна онлайн, а по остальным будут долги, и так студент долго не протянет.

О том, что после 10 октября нельзя будет учиться очно без сертификата, говорит и Латвийский сельскохозяйственный университет, хотя пока не ясно, что будет с этими студентами.